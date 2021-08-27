Участники фондового рынка предложили ЦБ повысить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза

ИИС представляет собой счет для операций с ценными бумагами, по которому можно получить налоговый вычет. На ИИС-1 в течение года вносится до 1 млн руб. По окончании налогового периода можно получить с суммы вычет в 13%. Максимальная сумма налогового вычета установлена на уровне 400 000 руб. Таким образом, размер вычета ограничен 52 000 руб. Для его получения счет нельзя закрывать минимум три года.