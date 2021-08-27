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Участники фондового рынка предложили ЦБ повысить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза

Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила первому зампреду Банка России Сергею Швецову письмо с предложением увеличить с 400 000 до 1 млн руб. сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа (ИИС-1), открытым более трех лет назад. Об этом со ссылкой на копию документа сообщила «Российская газета».

ИИС представляет собой счет для операций с ценными бумагами, по которому можно получить налоговый вычет. На ИИС-1 в течение года вносится до 1 млн руб. По окончании налогового периода можно получить с суммы вычет в 13%. Максимальная сумма налогового вычета установлена на уровне 400 000 руб. Таким образом, размер вычета ограничен 52 000 руб. Для его получения счет нельзя закрывать минимум три года. 

Таким образом, в случае реализации предложения НАУФОР максимальная сумма вычета вырастет до 130 000 руб. По мнению президента ассоциации Алексея Тимофеева, эта инициатива стимулирует клиентов сохранять ИИС-1 дольше трех лет. При этом в НАУФОР также сочли возможным предусмотреть закрытие счета, которым в течение года не воспользовались.  

Генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Рознецвет заявила «Российской газете», что 400 000 руб. семь лет назад, когда в России появился ИИС-1, и сегодня — это существенно разные суммы. В связи с этим вопрос о пересмотре показателя уже «назрел», резюмировала она.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных