Участники фондового рынка предложили ЦБ повысить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила первому зампреду Банка России Сергею Швецову письмо с предложением увеличить с 400 000 до 1 млн руб. сумму, с которой формируется налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа (ИИС-1), открытым более трех лет назад. Об этом со ссылкой на копию документа сообщила «Российская газета».
ИИС представляет собой счет для операций с ценными бумагами, по которому можно получить налоговый вычет. На ИИС-1 в течение года вносится до 1 млн руб. По окончании налогового периода можно получить с суммы вычет в 13%. Максимальная сумма налогового вычета установлена на уровне 400 000 руб. Таким образом, размер вычета ограничен 52 000 руб. Для его получения счет нельзя закрывать минимум три года.
Таким образом, в случае реализации предложения НАУФОР максимальная сумма вычета вырастет до 130 000 руб. По мнению президента ассоциации Алексея Тимофеева, эта инициатива стимулирует клиентов сохранять ИИС-1 дольше трех лет. При этом в НАУФОР также сочли возможным предусмотреть закрытие счета, которым в течение года не воспользовались.
Генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Рознецвет заявила «Российской газете», что 400 000 руб. семь лет назад, когда в России появился ИИС-1, и сегодня — это существенно разные суммы. В связи с этим вопрос о пересмотре показателя уже «назрел», резюмировала она.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.