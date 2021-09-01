Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

По информации на сайтах крупнейших российских банков, большинство из них выдает ипотеку клиентам старше 21 года. Оформить ипотеку с 18 лет можно в Московском кредитном банке (МКБ), «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург», если трудовой стаж заемщика больше года. В Газпромбанке и Совкомбанке можно взять ипотеку с 20 лет.