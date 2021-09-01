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Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Ведомости

Сбербанк с 1 сентября снизит минимальный возраст для оформления ипотеки с 21 до 18 лет, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

18-летние клиенты смогут взять ипотеку на новостройку и готовое жилье. Новые условия будут действовать при оформлении кредита во всех отделениях банка и онлайн. Остальные условия для молодых заемщиков останутся прежними: минимальный первоначальный взнос – от 10% стоимости жилья, срок ипотеки – до 30 лет. Стаж работы на текущем месте – не менее трех месяцев.

Представитель банка пояснил, что компания снизила минимальный возраст потенциального заемщика, потому что все больше молодых клиентов планируют взять кредит на недвижимость. По его словам, молодежь в России рано начинает работать, поэтому снижение возрастного ограничения даст молодым людям возможность начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.

По информации на сайтах крупнейших российских банков, большинство из них выдает ипотеку клиентам старше 21 года. Оформить ипотеку с 18 лет можно в Московском кредитном банке (МКБ), «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург», если трудовой стаж заемщика больше года. В Газпромбанке и Совкомбанке можно взять ипотеку с 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных