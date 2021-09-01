Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет
18-летние клиенты смогут взять ипотеку на новостройку и готовое жилье. Новые условия будут действовать при оформлении кредита во всех отделениях банка и онлайн. Остальные условия для молодых заемщиков останутся прежними: минимальный первоначальный взнос – от 10% стоимости жилья, срок ипотеки – до 30 лет. Стаж работы на текущем месте – не менее трех месяцев.
Представитель банка пояснил, что компания снизила минимальный возраст потенциального заемщика, потому что все больше молодых клиентов планируют взять кредит на недвижимость. По его словам, молодежь в России рано начинает работать, поэтому снижение возрастного ограничения даст молодым людям возможность начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.
По информации на сайтах крупнейших российских банков, большинство из них выдает ипотеку клиентам старше 21 года. Оформить ипотеку с 18 лет можно в Московском кредитном банке (МКБ), «Уралсибе», «Ак Барсе» и банке «Санкт-Петербург», если трудовой стаж заемщика больше года. В Газпромбанке и Совкомбанке можно взять ипотеку с 20 лет.