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СУЭК разместила евробонды на $500 млн

Ведомости

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) разместила евробонды на сумму $500 млн на срок 5 лет по ставке купона 3,375%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

«Сибирская угольная энергетическая компания разместила пятилетние евробонды объемом $500 млн по ставке купона 3,375%», — отметил он.

Как пояснил Шулаков, финальная книга заявок включила заявки инвесторов из России, ЕС, США, Швейцарии, Великобритании и других стран. На пике спрос на евробонды превышал $1,7 млрд, что подразумевает переподписку более чем в три раза. На долю управляющих компаний и инвестиционных фондов пришлось около 35% совокупного спроса.

По мнению вице-президента Газпромбанка, размещение евробондов для СУЭК – очевидный успех. «Выпуск показал, что надежная компания угольной отрасли с четкой стратегией и устойчивыми финансовыми показателями является привлекательной для широкого круга международных и российских рыночных инвесторов, многие из которые приняли во внимание социальные, экономические и экологические обязательства компании», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных