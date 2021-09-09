СУЭК разместила евробонды на $500 млн

Как пояснил Шулаков, финальная книга заявок включила заявки инвесторов из России, ЕС, США, Швейцарии, Великобритании и других стран. На пике спрос на евробонды превышал $1,7 млрд, что подразумевает переподписку более чем в три раза. На долю управляющих компаний и инвестиционных фондов пришлось около 35% совокупного спроса.