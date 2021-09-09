СУЭК разместила евробонды на $500 млн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) разместила евробонды на сумму $500 млн на срок 5 лет по ставке купона 3,375%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
«Сибирская угольная энергетическая компания разместила пятилетние евробонды объемом $500 млн по ставке купона 3,375%», — отметил он.
Как пояснил Шулаков, финальная книга заявок включила заявки инвесторов из России, ЕС, США, Швейцарии, Великобритании и других стран. На пике спрос на евробонды превышал $1,7 млрд, что подразумевает переподписку более чем в три раза. На долю управляющих компаний и инвестиционных фондов пришлось около 35% совокупного спроса.
По мнению вице-президента Газпромбанка, размещение евробондов для СУЭК – очевидный успех. «Выпуск показал, что надежная компания угольной отрасли с четкой стратегией и устойчивыми финансовыми показателями является привлекательной для широкого круга международных и российских рыночных инвесторов, многие из которые приняли во внимание социальные, экономические и экологические обязательства компании», — отметил он.