ЦБ предложил дать возможность россиянам отзывать согласия на обработку их данных

«Мы сделали такую платформу в рамках «Цифрового профиля», но она сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — отметила Скоробогатова. По ее словам, во время обсуждения проекта ЦБ получил много вопросов и уточнений, связанных с этой платформой.