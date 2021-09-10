ЦБ предложил дать возможность россиянам отзывать согласия на обработку их данных
Центробанк обсудит с банками создание платформы согласий на использование коммерческих данных, платформа позволит бизнесу и банкам отслеживать, на что клиенты дали согласие, а людям — отозвать согласие на обработку данных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой в ходе обсуждения с бизнесом проекта «Основные направления развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг. Издание ознакомилось с видеозаписью заседания.
«Мы сделали такую платформу в рамках «Цифрового профиля», но она сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — отметила Скоробогатова. По ее словам, во время обсуждения проекта ЦБ получил много вопросов и уточнений, связанных с этой платформой.
«Цифровой профиль гражданина» запустили в 2020 г., он интегрирован в «Госуслуги» и дает возможность давать или отзывать согласие на использование данных из госисточников в банках. В «Цифровом профиле» хранятся 27 типов сведений, в том числе паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и т.д.
Представитель ЦБ пояснил изданию, что в случае реализации платформа позволит упростить процесс предоставления данных из коммерческих источников с согласия гражданина и управлять такими согласиями. Он отметил, что ЦБ готов изучить вопрос на площадке Ассоциации Финтех (АФТ). Ее представитель сообщил, что ассоциация начала работать над проектом и создаст по нему рабочую группу.
Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ и СКБ-банк заинтересованы в проекте, сообщили их представители. Скоробогатова отметила, что платформа должна иметь одинаковые тарифы для всех участников рынка и не должна усугубить монополизацию.