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ЦБ предложил дать возможность россиянам отзывать согласия на обработку их данных

Ведомости

Центробанк обсудит с банками создание платформы согласий на использование коммерческих данных, платформа позволит бизнесу и банкам отслеживать, на что клиенты дали согласие, а людям — отозвать согласие на обработку данных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой в ходе обсуждения с бизнесом проекта «Основные направления развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг. Издание ознакомилось с видеозаписью заседания.

«Мы сделали такую платформу в рамках «Цифрового профиля», но она сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — отметила Скоробогатова. По ее словам, во время обсуждения проекта ЦБ получил много вопросов и уточнений, связанных с этой платформой.

«Цифровой профиль гражданина» запустили в 2020 г., он интегрирован в «Госуслуги» и дает возможность давать или отзывать согласие на использование данных из госисточников в банках. В «Цифровом профиле» хранятся 27 типов сведений, в том числе паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и т.д.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что в случае реализации платформа позволит упростить процесс предоставления данных из коммерческих источников с согласия гражданина и управлять такими согласиями. Он отметил, что ЦБ готов изучить вопрос на площадке Ассоциации Финтех (АФТ). Ее представитель сообщил, что ассоциация начала работать над проектом и создаст по нему рабочую группу.

Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ и СКБ-банк заинтересованы в проекте, сообщили их представители. Скоробогатова отметила, что платформа должна иметь одинаковые тарифы для всех участников рынка и не должна усугубить монополизацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных