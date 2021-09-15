Visa и Mastercard введут новые комиссии за онлайн-платежи
Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard вводят новые комиссии в сфере онлайн продаж, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма МПС, которые были разосланы банкам.
Новая комиссия будет введена за использование банками сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, который требует для подтверждения транзакции ввести код из СМС или push-сообщений.
У МПС Visa комиссия начнет действовать уже с 16 октября этого года и будет распространяться на все без исключения транзакции с использованием 3D Secure. Комиссия составит 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за один запрос (минимум $500, максимум $25 тыс. в месяц). Для версий сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 г. До этого времени комиссию будут платить только банки-эквайеры, но затем к комиссии подключится и эмитент карт.
У MasterCard комиссия за использование 3D Secure начнет действовать с 1 марта 2022 г., при этом у нее будет фиксированная часть — €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.
Таки образом, по подсчетам издания, у крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование сервиса 3D Secure по картам Visa могут составить $300 000, а у Mastercard — еще больше.
Представитель Visa заявил изданию, что «мера призвана стимулировать переход на использование более современного протокола EMV 3D Secure». А в Mastercard отметили, что «у любого платежа есть определенная стоимость» и компания хочет «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи».