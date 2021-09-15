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Visa и Mastercard введут новые комиссии за онлайн-платежи

Ведомости

Международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard вводят новые комиссии в сфере онлайн продаж, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма МПС, которые были разосланы банкам.

Новая комиссия будет введена за использование банками сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, который требует для подтверждения транзакции ввести код из СМС или push-сообщений. 

У МПС Visa комиссия начнет действовать уже с 16 октября этого года и будет распространяться на все без исключения транзакции с использованием 3D Secure. Комиссия составит 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за один запрос (минимум $500, максимум $25 тыс. в месяц). Для версий сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 г. До этого времени комиссию будут платить только банки-эквайеры, но затем к комиссии подключится и эмитент карт. 

У MasterCard комиссия за использование 3D Secure начнет действовать с 1 марта 2022 г., при этом у нее будет фиксированная часть — €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов. 

Таки образом, по подсчетам издания, у крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование сервиса 3D Secure по картам Visa могут составить $300 000, а у Mastercard — еще больше. 

Представитель Visa заявил изданию, что «мера призвана стимулировать переход на использование более современного протокола EMV 3D Secure». А в Mastercard отметили, что «у любого платежа есть определенная стоимость» и компания хочет «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи».

Ранее по теме: Mastercard и Visa опровергли заявления Wildberries о письмах банков из-за новых комиссий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных