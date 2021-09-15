Visa и Mastercard введут новые комиссии за онлайн-платежи

У МПС Visa комиссия начнет действовать уже с 16 октября этого года и будет распространяться на все без исключения транзакции с использованием 3D Secure. Комиссия составит 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за один запрос (минимум $500, максимум $25 тыс. в месяц). Для версий сервиса 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать 15 октября 2022 г. До этого времени комиссию будут платить только банки-эквайеры, но затем к комиссии подключится и эмитент карт.