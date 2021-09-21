Стоимость биткойна за сутки опустилась почти до $40 000

Стоимость биткойна 7 сентября в 8.00 мск достигла $52 701 за штуку, что является максимальным значением с 12 мая этого года. Тогда криптовалюта стала дорожать на фоне ее официального признания как платежного средства в Сальвадоре. Такой закон был принят в стране в июне. Президент Сальвадора Найиб Букеле писал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн, уточнял телеканал CNBC. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа.