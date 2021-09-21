Стоимость биткойна за сутки опустилась почти до $40 000
Стоимость биткойна в ходе сегодняшних торгов упала до $42 937 за штуку к 10.08 мск, снизившись за сутки на 8,6%, следует из данных CoinMarketCap. В 3.24 мск цена биткойна снижалась до $40 542, что стало минимальным значением с июня. Позднее криптовалюта частично отыграла потери.
Стоимость биткойна 7 сентября в 8.00 мск достигла $52 701 за штуку, что является максимальным значением с 12 мая этого года. Тогда криптовалюта стала дорожать на фоне ее официального признания как платежного средства в Сальвадоре. Такой закон был принят в стране в июне. Президент Сальвадора Найиб Букеле писал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн, уточнял телеканал CNBC. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа.
Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.
Кроме того, в конце зимы председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткойн с финансовой пирамидой. Свою позицию он аргументировал тем, что у криптовалюты нет реальной потребительской стоимости.
15 сентября первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что участники российской банковской системы с подачи Центробанка начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты. По мнению российского регулятора, существует риск, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль». В связи с этим ЦБ считает необходимым защитить средства граждан.