Суд признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка впервые с 2015 года

По данным юристов, суд редко по таким искам принимает решение в пользу банков, и сами банки редко пытаются судиться с ЦБ. С начала 2021 г. ЦБ отозвал лицензии у 19 банков, однако в суд пошли только ЮМК и Майкопбанк. Иск последнего, по данным «Коммерсанта» суд удовлетворил. По словам партнера правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрия Терентьева, у ЦБ есть месяц на то, чтобы обжаловать решение Арбитражного суда, но скорее всего, регулятор «будет всячески затягивать процесс, хотя формально может издать приказ об отмене приказов, которые суд признал незаконными», убежден Терентьев.