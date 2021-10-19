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Суд признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка впервые с 2015 года

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ЦБ об отзыве лицензии у банка из третьей сотни — краснодарского банка ЮМК, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Последний раз суд оспорил подобное решение ЦБ в 2015 г. Банк ЮМК занимал 222 место в банковской системе России.

ЮМК лишили лицензии за многократные нарушения антиотмывочного законодательства. По данным ЦБ, банк обслуживал интересы собственников и связанных с ними компаний, на которых приходилась существенная доля кредитного портфеля. Как отмечает «Коммерсантъ», банк подал иск в суд через 10 дней после отзыва лицензии. В ЦБ не ответили на запрос издания, один из собственников банка, Олег Макаревич, отказался от комментариев. 

По данным юристов, суд редко по таким искам принимает решение в пользу банков, и сами банки редко пытаются судиться с ЦБ. С начала 2021 г. ЦБ отозвал лицензии у 19 банков, однако в суд пошли только ЮМК и Майкопбанк. Иск последнего, по данным «Коммерсанта» суд удовлетворил. По словам партнера правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрия Терентьева, у ЦБ есть месяц на то, чтобы обжаловать решение Арбитражного суда, но скорее всего, регулятор «будет всячески затягивать процесс, хотя формально может издать приказ об отмене приказов, которые суд признал незаконными», убежден Терентьев.

Если же апелляционный суд согласится с выводами первой инстанции, то с этого момента отзыв лицензии фактически будет аннулирован и владельцы банка смогут вернуть его под свой контроль, уточнил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных