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Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет

Ведомости

Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов впервые за 10 лет на фоне укрепления рубля и роста цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи на 19 октября.

В ходе торгов во вторник долларовый индекс российского рынка акций рос до 1900,29 пункта (+1,26% к закрытию предыдущего дня). В предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.

Параллельно вырос и рублевый индекс Московской биржи. На 14:40 мск он поднимался до 4265,18 пункта, прибавляя 0,39% после двух сессий снижения.

По состоянию на 14:34 мск курс доллара снизился на 0,33% и составил 70,95 руб. Курс евро вырос на 0,01% — до 82,71 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных