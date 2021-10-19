Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет
Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов впервые за 10 лет на фоне укрепления рубля и роста цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи на 19 октября.
В ходе торгов во вторник долларовый индекс российского рынка акций рос до 1900,29 пункта (+1,26% к закрытию предыдущего дня). В предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.
Параллельно вырос и рублевый индекс Московской биржи. На 14:40 мск он поднимался до 4265,18 пункта, прибавляя 0,39% после двух сессий снижения.
По состоянию на 14:34 мск курс доллара снизился на 0,33% и составил 70,95 руб. Курс евро вырос на 0,01% — до 82,71 руб.