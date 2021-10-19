Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет

В ходе торгов во вторник долларовый индекс российского рынка акций рос до 1900,29 пункта (+1,26% к закрытию предыдущего дня). В предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.