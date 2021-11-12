Visa снизит тарифы на оплату картой для крупных маркетплейсов

Льготные тарифы будут действовать три года. Получить такие условия смогут онлайн-магазины, годовой объем платежей которых составляет от 25-150 млрд руб. Тариф для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т.д. составит 1,4%, при вводе данных карты — 1,5%. При годовом объеме онлайн-продаж более 150 млрд руб. интерчейндж для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т. д составит 1,2%, для карточных — 1,3%. Также в онлайн-магазине не должно быть ценовой дискриминации по картам Visa.