Visa снизит тарифы на оплату картой для крупных маркетплейсов
Международная платежная система Visa ввела льготные тарифы на оплату картой при покупке в крупных онлайн-магазинах в размере 1,2-1,5% от стоимости товара, новые тарифы начнут действовать 1 февраля 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на бюллетень компании. Подлинность документа подтвердили два источника на платежном рынке. О получении письма рассказали в Газпромбанке, Промсвязьбанке и МКБ.
Ранее Visa не вводила подобные тарифы для крупных маркетплейсов. Тариф, о котором идет речь, — это интерчейндж, который банк взимает с магазина за прием карт. Размер выплаты устанавливает платежная система, но получает ее банк, который выпустил карту покупателя, а перечисляет банк продавца. Сейчас интерчейндж для e-commerce составляет 1,9-2,4%, для крупного бизнеса — 2%, для среднего — 2,4%, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Представитель Visa пояснил изданию, что новая программа должна стимулировать развитие электронной коммерции в России, которая бурно развивается в последние годы. По его словам, с начала пандемии число транзакций по картам платежной системы за онлайн-покупки выросло на 31%.
Льготные тарифы будут действовать три года. Получить такие условия смогут онлайн-магазины, годовой объем платежей которых составляет от 25-150 млрд руб. Тариф для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т.д. составит 1,4%, при вводе данных карты — 1,5%. При годовом объеме онлайн-продаж более 150 млрд руб. интерчейндж для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т. д составит 1,2%, для карточных — 1,3%. Также в онлайн-магазине не должно быть ценовой дискриминации по картам Visa.