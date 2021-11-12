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Финансы

Visa снизит тарифы на оплату картой для крупных маркетплейсов

Ведомости

Международная платежная система Visa ввела льготные тарифы на оплату картой при покупке в крупных онлайн-магазинах в размере 1,2-1,5% от стоимости товара, новые тарифы начнут действовать 1 февраля 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на бюллетень компании. Подлинность документа подтвердили два источника на платежном рынке. О получении письма рассказали в Газпромбанке, Промсвязьбанке и МКБ.

Ранее Visa не вводила подобные тарифы для крупных маркетплейсов. Тариф, о котором идет речь, — это интерчейндж, который банк взимает с магазина за прием карт. Размер выплаты устанавливает платежная система, но получает ее банк, который выпустил карту покупателя, а перечисляет банк продавца. Сейчас интерчейндж для e-commerce составляет 1,9-2,4%, для крупного бизнеса — 2%, для среднего — 2,4%, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Представитель Visa пояснил изданию, что новая программа должна стимулировать развитие электронной коммерции в России, которая бурно развивается в последние годы. По его словам, с начала пандемии число транзакций по картам платежной системы за онлайн-покупки выросло на 31%. 

Льготные тарифы будут действовать три года. Получить такие условия смогут онлайн-магазины, годовой объем платежей которых составляет от 25-150 млрд руб. Тариф для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т.д. составит 1,4%, при вводе данных карты — 1,5%. При годовом объеме онлайн-продаж более 150 млрд руб. интерчейндж для платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т. д составит 1,2%, для карточных — 1,3%. Также в онлайн-магазине не должно быть ценовой дискриминации по картам Visa.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных