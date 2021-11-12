Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 22 октября

ОПЕК в своем последнем отчете по нефтяному рынку сократила прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 000 б/с до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен. «Изменения в основном связаны с более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в III квартале 2021 г. Теперь мировой спрос на нефть, по оценкам, достигнет 96,4 млн баррелей в сутки в 2021 г.», — говорится в докладе.