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Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 22 октября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 73 руб. впервые с 22 октября, свидетельствуют данные торговой площадки. 

К 19:57 мск доллар вырос на 1,41 руб. до 73,03 руб. Европейская валюта также дорожает по отношению к рублю. На 19:58 мск курс евро вырос на 1,62 руб. до 83,59 руб. 

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне негативной динамики нефтяных котировок. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE торгуются 12 ноября на уровне $81,5 за баррель, что на $1,31 (1,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет на 20:16 мск $80 за баррель, что на $1,47 (1,8%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК в своем последнем отчете по нефтяному рынку сократила прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 000 б/с до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен. «Изменения в основном связаны с более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в III квартале 2021 г. Теперь мировой спрос на нефть, по оценкам, достигнет 96,4 млн баррелей в сутки в 2021 г.», — говорится в докладе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных