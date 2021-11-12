Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 22 октября
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 73 руб. впервые с 22 октября, свидетельствуют данные торговой площадки.
К 19:57 мск доллар вырос на 1,41 руб. до 73,03 руб. Европейская валюта также дорожает по отношению к рублю. На 19:58 мск курс евро вырос на 1,62 руб. до 83,59 руб.
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне негативной динамики нефтяных котировок. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE торгуются 12 ноября на уровне $81,5 за баррель, что на $1,31 (1,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет на 20:16 мск $80 за баррель, что на $1,47 (1,8%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
ОПЕК в своем последнем отчете по нефтяному рынку сократила прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 000 б/с до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен. «Изменения в основном связаны с более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в III квартале 2021 г. Теперь мировой спрос на нефть, по оценкам, достигнет 96,4 млн баррелей в сутки в 2021 г.», — говорится в докладе.