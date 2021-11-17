Amazon перестанет принимать кредитные карты Visa из Британии из-за комиссии
Американский онлайн-ритейлер Amazon со следующего года перестанет принимать платежи с использованием кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg. Причиной такого решения являются высокие комиссии платежной системы за транзакции.
Об изменениях Amazon сообщил некоторым клиентам на этой неделе. После совершения покупок они получили уведомление от Amazon о том, что «с 19 января 2022 года мы больше не будем принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании» из-за высоких комиссий, взимаемых Visa за обработку транзакций.
При этом клиенты Amazon по-прежнему могут использовать дебетовые карты Visa, а также кредитные карты MasterCard и Amex, а также кредитные карты Visa, выпущенные за пределами Великобритании, уточняется в письме онлайн-ритейлера.
Представитель Visa сообщил агентству, что Amazon своим решением «угрожает ограничить выбор потребителей в будущем».
«Мы очень разочарованы тем, что Amazon угрожает ограничить выбор потребителей в будущем. Когда выбор потребителей ограничен, никто не выигрывает», — сказал представитель Visa. «У нас давние отношения с Amazon, и мы продолжаем работать над их решением», — отметил он.