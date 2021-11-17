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Финансы

Amazon перестанет принимать кредитные карты Visa из Британии из-за комиссии

Ведомости

Американский онлайн-ритейлер Amazon со следующего года перестанет принимать платежи с использованием кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg. Причиной такого решения являются высокие комиссии платежной системы за транзакции. 

Об изменениях Amazon сообщил некоторым клиентам на этой неделе. После совершения покупок они получили уведомление от Amazon о том, что «с 19 января 2022 года мы больше не будем принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании» из-за высоких комиссий, взимаемых Visa за обработку транзакций.

При этом клиенты Amazon по-прежнему могут использовать дебетовые карты Visa, а также кредитные карты MasterCard и Amex, а также кредитные карты Visa, выпущенные за пределами Великобритании, уточняется в письме онлайн-ритейлера. 

Представитель Visa сообщил агентству, что Amazon своим решением «угрожает ограничить выбор потребителей в будущем». 

«Мы очень разочарованы тем, что Amazon угрожает ограничить выбор потребителей в будущем. Когда выбор потребителей ограничен, никто не выигрывает», — сказал представитель Visa. «У нас давние отношения с Amazon, и мы продолжаем работать над их решением», — отметил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных