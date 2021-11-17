Amazon перестанет принимать кредитные карты Visa из Британии из-за комиссии

Об изменениях Amazon сообщил некоторым клиентам на этой неделе. После совершения покупок они получили уведомление от Amazon о том, что «с 19 января 2022 года мы больше не будем принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании» из-за высоких комиссий, взимаемых Visa за обработку транзакций.