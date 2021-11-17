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Финансы

ЦБ снял ограничения на долю размещения российских акций за рубежом

Ведомости

Центробанк снял ограничения на долю размещения российских акций за пределами страны, говорится в сообщении регулятора. 

«Банк России снял ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России», — следует из сообщения. 

До настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке, пояснили в ЦБ. 

«Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо. Снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании выходить на публичные рынки долевого капитала. Новые правила начнут действовать с 28 ноября 2021 г.», — подчеркнул регулятор. 

8 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что многие российские компании начали подготовку к первичному публичному размещению акций на фоне роста активности на рынке акционерного капитала. В России в 2020 г. IPO, SPO (вторичное публичное размещение) или вторичный листинг провели 13 юрлиц. В октябре на Московской бирже сообщили, что в текущем году на площадке совершили IPO и SPO 17 компаний. Рекордным для биржи стал 2011 г., когда на IPO вышло 35 компаний.

Греф связал нынешний бум IPO с отложенным инвестиционным спросом из-за пандемии COVID-19 и ожиданиями инвесторов по восстановлению фондового рынка после коронавирусного падения. Сам Сбербанк ранее подтвердил планы по проведению IPO некоторых дочерних компаний, которое состоится не раньше 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных