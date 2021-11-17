ЦБ снял ограничения на долю размещения российских акций за рубежом

До настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке, пояснили в ЦБ.