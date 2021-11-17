ЦБ снял ограничения на долю размещения российских акций за рубежом
Центробанк снял ограничения на долю размещения российских акций за пределами страны, говорится в сообщении регулятора.
«Банк России снял ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России», — следует из сообщения.
До настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке, пояснили в ЦБ.
«Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо. Снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании выходить на публичные рынки долевого капитала. Новые правила начнут действовать с 28 ноября 2021 г.», — подчеркнул регулятор.
8 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что многие российские компании начали подготовку к первичному публичному размещению акций на фоне роста активности на рынке акционерного капитала. В России в 2020 г. IPO, SPO (вторичное публичное размещение) или вторичный листинг провели 13 юрлиц. В октябре на Московской бирже сообщили, что в текущем году на площадке совершили IPO и SPO 17 компаний. Рекордным для биржи стал 2011 г., когда на IPO вышло 35 компаний.
Греф связал нынешний бум IPO с отложенным инвестиционным спросом из-за пандемии COVID-19 и ожиданиями инвесторов по восстановлению фондового рынка после коронавирусного падения. Сам Сбербанк ранее подтвердил планы по проведению IPO некоторых дочерних компаний, которое состоится не раньше 2023 г.