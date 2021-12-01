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Финансы

В Мосбирже назвали причины притока частных инвестиций

Ведомости

Резкому притоку частных инвесторов в России на фондовые рынки способствовало несколько факторов, заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов в ходе сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». По его мнению, это низкие процентные ставки по депозитам, разработка интерфейсов банками и брокерами, а также биржами для улучшения доступа инвесторов на рынок и налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

«Во-первых, это то, что у нас появились дополнительные льготы, которые позволяют нам с более высокой доходностью инвестировать на российском рынке. Это налоговые льготы, это использование счетов ИИС», — сказал Денисов. «Низкие процентные ставки (депозитные. — Ред.), которые мы увидели в течение последнего времени, также послужили стимулом для прихода инвесторов на российский рынок», — отметил он. 

Глава «ВТБ капитал инвестиции» Владимир Потапов в ходе сессии отметил, что в России за время пандемии количество розничных инвесторов выросло почти в четыре раза и на сегодняшний день инвестициями занимаются около 15 млн россиян. 

«На их счетах находится около 10 трлн руб. По прогнозам, этот объем может удвоится в ближайшие три года», — сказал Потапов. 

По его словам, тенденция роста частных инвестиций наблюдается во всем мире. 

«Например в США спрос акций за 2020 г. вырос в семь раз по сравнению с 2019 г., в Индии количество частных инвесторов удвоилось за время пандемии», — отметил он. Потапов подчеркнул, что объемы торгов акциями розничными инвесторами уже значительно превышают объемы крупных финансовых игроков. 

Глобальный директор по инвестициям в акции Allianz Global Investors Виржини Мезоннев, отвечая в ходе сессии на вопрос о том, что отличает частных инвесторов от профессиональных игроков, отметила, что розничные инвесторы планируют вложения в пределах короткого промежутка времени, в то время как профессиональные игроки планируют инвестиции в долгосрочной перспективе. 

«Мы видим некую фокусировку на краткосрочных операциях, но тем не менее розничные инвесторы становятся все более и более образованными, они понимают рынок лучше. Также сегодня мы отмечаем, что на рынке появляются новые инструменты, которые подходят более опытным инвесторам, — это внебиржевые инструменты, например сегодня мы видим рост внебиржевых инвестиций. Сегодня также большую роль начинает играть повестка устойчивого развития, и продукты, которые привязаны к такой повестке, получают поддержку инвесторов», — сказала она. 

В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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