В Мосбирже назвали причины притока частных инвестиций
Резкому притоку частных инвесторов в России на фондовые рынки способствовало несколько факторов, заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов в ходе сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». По его мнению, это низкие процентные ставки по депозитам, разработка интерфейсов банками и брокерами, а также биржами для улучшения доступа инвесторов на рынок и налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).
«Во-первых, это то, что у нас появились дополнительные льготы, которые позволяют нам с более высокой доходностью инвестировать на российском рынке. Это налоговые льготы, это использование счетов ИИС», — сказал Денисов. «Низкие процентные ставки (депозитные. — Ред.), которые мы увидели в течение последнего времени, также послужили стимулом для прихода инвесторов на российский рынок», — отметил он.
Глава «ВТБ капитал инвестиции» Владимир Потапов в ходе сессии отметил, что в России за время пандемии количество розничных инвесторов выросло почти в четыре раза и на сегодняшний день инвестициями занимаются около 15 млн россиян.
«На их счетах находится около 10 трлн руб. По прогнозам, этот объем может удвоится в ближайшие три года», — сказал Потапов.
По его словам, тенденция роста частных инвестиций наблюдается во всем мире.
«Например в США спрос акций за 2020 г. вырос в семь раз по сравнению с 2019 г., в Индии количество частных инвесторов удвоилось за время пандемии», — отметил он. Потапов подчеркнул, что объемы торгов акциями розничными инвесторами уже значительно превышают объемы крупных финансовых игроков.
Глобальный директор по инвестициям в акции Allianz Global Investors Виржини Мезоннев, отвечая в ходе сессии на вопрос о том, что отличает частных инвесторов от профессиональных игроков, отметила, что розничные инвесторы планируют вложения в пределах короткого промежутка времени, в то время как профессиональные игроки планируют инвестиции в долгосрочной перспективе.
«Мы видим некую фокусировку на краткосрочных операциях, но тем не менее розничные инвесторы становятся все более и более образованными, они понимают рынок лучше. Также сегодня мы отмечаем, что на рынке появляются новые инструменты, которые подходят более опытным инвесторам, — это внебиржевые инструменты, например сегодня мы видим рост внебиржевых инвестиций. Сегодня также большую роль начинает играть повестка устойчивого развития, и продукты, которые привязаны к такой повестке, получают поддержку инвесторов», — сказала она.
В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.