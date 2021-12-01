В Мосбирже назвали причины притока частных инвестиций

«Мы видим некую фокусировку на краткосрочных операциях, но тем не менее розничные инвесторы становятся все более и более образованными, они понимают рынок лучше. Также сегодня мы отмечаем, что на рынке появляются новые инструменты, которые подходят более опытным инвесторам, — это внебиржевые инструменты, например сегодня мы видим рост внебиржевых инвестиций. Сегодня также большую роль начинает играть повестка устойчивого развития, и продукты, которые привязаны к такой повестке, получают поддержку инвесторов», — сказала она.