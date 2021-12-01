Богатейшие люди России потеряли за месяц более $27 млрд

Третий в списке богатейших россиян — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (54-е место). Он увеличил свое состояние на $4,18 млрд до $27,2 млрд. За ним следует владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (56-е место), который стал богаче на $3,12 млрд, — его состояние оценивается в $27 млрд. На пятой позиции в рейтинге российских миллиардеров расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,6 млрд (+$4,3 млрд с начала года). В общем рейтинге он занимает 81-е место.