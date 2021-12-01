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Финансы

Богатейшие люди России потеряли за месяц более $27 млрд

Ведомости

Совокупное состояние самых богатых людей России за последний месяц уменьшилось более чем на $27 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg, который отслеживает состояние 500 самых состоятельных людей мира. По состоянию на 1 декабря российские миллиардеры разбогатели почти на $38 млрд с начала года. При этом месяц назад этот показатель составлял $65,6 млрд. 

В рейтинг Bloomberg попали 27 российских миллиардеров. Самым богатым человеком в России является совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (45-я строчка в общем рейтинге), его состояние с января выросло на $6 млрд и составило $30,8 млрд. На втором месте в России — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (46-я строчка), с начала года он стал богаче на $21 млн, а стоимость его активов составила $30 млрд.

Третий в списке богатейших россиян — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (54-е место). Он увеличил свое состояние на $4,18 млрд до $27,2 млрд. За ним следует владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (56-е место), который стал богаче на $3,12 млрд, — его состояние оценивается в $27 млрд. На пятой позиции в рейтинге российских миллиардеров расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,6 млрд (+$4,3 млрд с начала года). В общем рейтинге он занимает 81-е место.

Шестое по величине состояние в России принадлежит Алишеру Усманову («Металлоинвест», «Мегафон»). Он разбогател на $310 млн до $21,4 млрд. Седьмое место —  у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, его активы выросли на $2,95 млрд до $19,6 млрд. Восьмым стал основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние составило $18,3 млрд (+$2,16 млрд), девятым — основной акционер «Евраза» Роман Абрамович с $17,7 млрд (-$691 млн с начала года), десятым — бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко c $17,3 млрд (-$787 млн).

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в некоторых случаях — исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных