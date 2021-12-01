Глава Мосбиржи допустил запуск индекса на акции медицинских компаний
Мосбиржа планирует запустить отраслевой биржевой индекс для медицинских компаний, сообщил в ходе сессии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.
«У нас сейчас идут эмитенты в медицине, поэтому мы может быть в ближайшее время увидим очередной индекс», — сказал он.
Отраслевые индексы – это ценовые, взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций компаний, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, включенных в базу расчета индекса широкого рынка.
С апреля 2021 г. Мосбиржа начала расчет новых отраслевых индексов — индекса информационных технологий, в который вошли бумаги «Яндекса», VK Group (бывшая Mail.ru Group), рекрутингового сервиса Headhunter и маркетплейса Ozon. Торговая площадка также запустила Индекс строительных компаний, куда были включены акции девелоперов ГК «Самолет», ГК ПИК, группы ЛСР «Эталона».
Помимо этого, Мосбиржа ведет расчет индекса нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, а также транспорта.