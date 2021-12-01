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Финансы

Глава Мосбиржи допустил запуск индекса на акции медицинских компаний

Ведомости

Мосбиржа планирует запустить отраслевой биржевой индекс для медицинских компаний, сообщил в ходе сессии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. 

«У нас сейчас идут эмитенты в медицине, поэтому мы может быть в ближайшее время увидим очередной индекс», — сказал он. 

Отраслевые индексы – это ценовые, взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций компаний, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, включенных в базу расчета индекса широкого рынка.

С апреля 2021 г. Мосбиржа начала расчет новых отраслевых индексов — индекса информационных технологий, в который вошли бумаги «Яндекса», VK Group (бывшая Mail.ru Group), рекрутингового сервиса Headhunter и маркетплейса Ozon. Торговая площадка также запустила Индекс строительных компаний, куда были включены акции девелоперов ГК «Самолет», ГК ПИК, группы ЛСР «Эталона».

Помимо этого, Мосбиржа ведет расчет индекса нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, а также транспорта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных