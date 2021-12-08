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Фондовые индексы США закрылись ростом

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Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 показали рост по итогам сессии во вторник, 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Nasdaq вырос на 3,03%, завершив торги на уровне 15 686,92 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 2,07% и достиг 4686,76 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,4% и достиг 35 720,55 пункта. За последние две сессии индикатор вырос уже более чем на 1100 пунктов. 

Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 закрылись в плюсе, рост возглавили бумаги технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Фондовый рынок показывает позитивную динамику на фоне снижения опасений по поводу влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику. Главный инфекционист США Энтони Фаучи во вторник назвал обнадеживающими первоначальные данные об этом варианте вируса, предположив, что он является более заразным, но вызывает у инфицированных не столь тяжелые симптомы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных