Фондовые индексы США закрылись ростом

Индекс Nasdaq вырос на 3,03%, завершив торги на уровне 15 686,92 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 2,07% и достиг 4686,76 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,4% и достиг 35 720,55 пункта. За последние две сессии индикатор вырос уже более чем на 1100 пунктов.