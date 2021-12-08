Фондовые индексы США закрылись ростом
Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 показали рост по итогам сессии во вторник, 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Nasdaq вырос на 3,03%, завершив торги на уровне 15 686,92 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 2,07% и достиг 4686,76 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,4% и достиг 35 720,55 пункта. За последние две сессии индикатор вырос уже более чем на 1100 пунктов.
Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 закрылись в плюсе, рост возглавили бумаги технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.
Фондовый рынок показывает позитивную динамику на фоне снижения опасений по поводу влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику. Главный инфекционист США Энтони Фаучи во вторник назвал обнадеживающими первоначальные данные об этом варианте вируса, предположив, что он является более заразным, но вызывает у инфицированных не столь тяжелые симптомы.