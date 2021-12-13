Сумма долгов россиян для списания по банкротству превысила 2 млрд рублей
Общая сумма безнадежных долгов, заявленных к списанию россиянами, превысила 2 млрд руб., сообщил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
По словам Торосова, с сентября 2020 г. процедурой списания воспользовались около 6000 человек. На данный момент 3500 человек уже освободились от обязательств на сумму 1,23 млрд руб., а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны.
Ранее сообщалось, что по результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%. Как уточнили в «Федресурсе», это произошло за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351 400 руб.
Как заявлял «РБК», за январь-сентябрь 2021 г. число россиян-банкротов увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За девять месяцев 2021 г. заявления о признании банкротом подали 137 485 человек. 95,1% из них оформляли личное банкротство из-за долгов, еще 3,8% дел заводили по требованию кредиторов, 1,1% — по требованию ФНС.
Механизм внесудебного банкротства заработал в России с 1 сентября 2020 г. В соответствии с ним, люди, чей долг составляет от 50 000 до 500 000 руб., могут бесплатно в обход суда объявить о банкротстве.