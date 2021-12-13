Газета
Финансы

Сумма долгов россиян для списания по банкротству превысила 2 млрд рублей

Ведомости

Общая сумма безнадежных долгов, заявленных к списанию россиянами, превысила 2 млрд руб., сообщил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По словам Торосова, с сентября 2020 г. процедурой списания воспользовались около 6000 человек. На данный момент 3500 человек уже освободились от обязательств на сумму 1,23 млрд руб., а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны. 

Ранее сообщалось, что по результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%. Как уточнили в «Федресурсе», это произошло за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351 400 руб. 

Как заявлял «РБК», за январь-сентябрь 2021 г. число россиян-банкротов увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За девять месяцев 2021 г. заявления о признании банкротом подали 137 485 человек. 95,1% из них оформляли личное банкротство из-за долгов, еще 3,8% дел заводили по требованию кредиторов, 1,1% — по требованию ФНС.

Механизм внесудебного банкротства заработал в России с 1 сентября 2020 г. В соответствии с ним, люди, чей долг составляет от 50 000 до 500 000 руб., могут бесплатно в обход суда объявить о банкротстве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных