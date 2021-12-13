Сумма долгов россиян для списания по банкротству превысила 2 млрд рублей

По словам Торосова, с сентября 2020 г. процедурой списания воспользовались около 6000 человек. На данный момент 3500 человек уже освободились от обязательств на сумму 1,23 млрд руб., а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны.