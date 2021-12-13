Объем обратного выкупа компаний из S&P 500 поставил новый рекорд

В III квартале текущего года компании из индекса S&P 500 выкупили собственные акции на $234,5 млрд, передает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные S&P Dow Jones Indices. Это максимальный показатель за всю историю, предыдущий рекорд — $223 млрд — был установлен в IV квартале 2018-го.