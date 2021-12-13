Объем обратного выкупа компаний из S&P 500 поставил новый рекорд
В III квартале текущего года компании из индекса S&P 500 выкупили собственные акции на $234,5 млрд, передает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные S&P Dow Jones Indices. Это максимальный показатель за всю историю, предыдущий рекорд — $223 млрд — был установлен в IV квартале 2018-го.
Активный выкуп компаниями собственных ценных бумаг продлится и в IV квартале В этот период он поставит новый рекорд в $236 млрд, прогнозирует аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт. До конца года крупные пакеты своих акций должны выкупить Microsoft, Hertz и Dell.
Обратный выкуп является одним из факторов роста американского фондового рынка в текущем году, отмечает издание: S&P 500 с начала года вырос на 25%, зафиксировав 67 рекордных закрытий. Ралли акций также связано с крупными программами стимулирования экономики, предпринятыми американским правительством.
В I квартале прошлого года объем обратного выкупа акций компаниями S&P 500 составил около $199 млрд, во II квартале — меньше $89 млрд из-за стремления компаний сохранить денежные средства, нежели тратить их, на фоне пандемии. Впоследствии объемы программ buyback неизменно росли.