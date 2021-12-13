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Объем обратного выкупа компаний из S&P 500 поставил новый рекорд

Ведомости

В III квартале текущего года компании из индекса S&P 500 выкупили собственные акции на $234,5 млрд, передает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные S&P Dow Jones Indices. Это максимальный показатель за всю историю, предыдущий рекорд — $223 млрд — был установлен в IV квартале 2018-го.

Активный выкуп компаниями собственных ценных бумаг продлится и в IV квартале В этот период он поставит новый рекорд в $236 млрд, прогнозирует аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт. До конца года крупные пакеты своих акций должны выкупить Microsoft, Hertz и Dell.

Обратный выкуп является одним из факторов роста американского фондового рынка в текущем году, отмечает издание: S&P 500 с начала года вырос на 25%, зафиксировав 67 рекордных закрытий. Ралли акций также связано с крупными программами стимулирования экономики, предпринятыми американским правительством. 

В I квартале прошлого года объем обратного выкупа акций компаниями S&P 500 составил около $199 млрд, во II квартале — меньше $89 млрд из-за стремления компаний сохранить денежные средства, нежели тратить их, на фоне пандемии. Впоследствии объемы программ buyback неизменно росли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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