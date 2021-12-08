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Финансы

BofA: недельный приток инвестиций в акции обновил четырехлетний максимум

Ведомости

Инвесторы на прошлой неделе воспользовались распродажей на фондовом рынке, купив подешевевших акций на сумму $6,7 млрд, сообщает издание Insider со ссылкой на данные Bank of America. 

Недельный прирост вложений клиентов BofA в ценные бумаги стал максимальным с 2017 г., подсчитали аналитики банка. В процентном соотношении к рыночной капитализации торгуемых на фондовых биржах США компаний приток инвестиций стал самым большим с декабря прошлого года.

Институциональные клиенты, хедж-фонды и частные инвесторы покупали акции в восьми из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500 — в первую очередь, из секторов технологий, энергетики и потребительских товаров и услуг. Отток капитала был зафиксирован среди компаний оборонной промышленности, а также из секторов здравоохранения и коммунальных услуг. Основная для покупок пришлась на институциональных клиентов, тогда как объем инвестиций частных клиентов был самым большим с февраля.

На прошлой неделе индекс S&P 500 упал на 1,2% из-за сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса «омикрон», который поставил под сомнение возможность быстрого восстановления мировой экономики. Наряду с опасениями по поводу возможного изменения денежно-кредитной политики ФРС это спровоцировало массовые распродажи на рынках. При этом американские фондовые индексы уже отыграли падение и закрылись во вторник на положительной ноте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных