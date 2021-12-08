BofA: недельный приток инвестиций в акции обновил четырехлетний максимум
Инвесторы на прошлой неделе воспользовались распродажей на фондовом рынке, купив подешевевших акций на сумму $6,7 млрд, сообщает издание Insider со ссылкой на данные Bank of America.
Недельный прирост вложений клиентов BofA в ценные бумаги стал максимальным с 2017 г., подсчитали аналитики банка. В процентном соотношении к рыночной капитализации торгуемых на фондовых биржах США компаний приток инвестиций стал самым большим с декабря прошлого года.
Институциональные клиенты, хедж-фонды и частные инвесторы покупали акции в восьми из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500 — в первую очередь, из секторов технологий, энергетики и потребительских товаров и услуг. Отток капитала был зафиксирован среди компаний оборонной промышленности, а также из секторов здравоохранения и коммунальных услуг. Основная для покупок пришлась на институциональных клиентов, тогда как объем инвестиций частных клиентов был самым большим с февраля.
На прошлой неделе индекс S&P 500 упал на 1,2% из-за сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса «омикрон», который поставил под сомнение возможность быстрого восстановления мировой экономики. Наряду с опасениями по поводу возможного изменения денежно-кредитной политики ФРС это спровоцировало массовые распродажи на рынках. При этом американские фондовые индексы уже отыграли падение и закрылись во вторник на положительной ноте.