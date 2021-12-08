BofA: недельный приток инвестиций в акции обновил четырехлетний максимум

Институциональные клиенты, хедж-фонды и частные инвесторы покупали акции в восьми из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500 — в первую очередь, из секторов технологий, энергетики и потребительских товаров и услуг. Отток капитала был зафиксирован среди компаний оборонной промышленности, а также из секторов здравоохранения и коммунальных услуг. Основная для покупок пришлась на институциональных клиентов, тогда как объем инвестиций частных клиентов был самым большим с февраля.