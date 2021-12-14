Генсек НАТО Столтенберг стал кандидатом на пост главы ЦБ Норвегии

Представитель Столтенберга в беседе с телекомпанией NRK подтвердил желание политика участвовать в конкурсе. Отмечается, что норвежец в случае избрания главой ЦБ сможет вступить в должность лишь после истечения срока своего мандата в НАТО, который продлится до 30 сентября 2022 г. Сама вакансия будет открыта с 1 марта, когда свой пост после 11-летнего срока покинет Ойстейн Олсен.