Генсек НАТО Столтенберг стал кандидатом на пост главы ЦБ Норвегии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказался среди 22 соискателей на пост нового главы Центробанка Норвегии. Список кандидатов на должность был опубликован во вторник, 14 декабря, на сайте норвежского правительства.
Среди других соискателей — 19-летний студент Кристиан Темте Хест, изучающий финансы в Норвежской школе менеджмента, и замглавы банка Айда Вольден Бахе, которая может стать первой женщиной на должности председателя ЦБ страны.
Представитель Столтенберга в беседе с телекомпанией NRK подтвердил желание политика участвовать в конкурсе. Отмечается, что норвежец в случае избрания главой ЦБ сможет вступить в должность лишь после истечения срока своего мандата в НАТО, который продлится до 30 сентября 2022 г. Сама вакансия будет открыта с 1 марта, когда свой пост после 11-летнего срока покинет Ойстейн Олсен.
62-летний Столтенберг был лидером правящей социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 гг. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 и 2005-2013 гг.). В 1990-х он возглавлял министерство торговли и энергетики, а также министерство финансов. В 2014-м избран генсеком НАТО, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена.
Замглавы оппозиционной Либеральной партии Норвегии Свейнунг Ротеватн, ранее занимавший должность министра защиты климата и окружающей среды, заявил, что скептически относится к кандидатуре Столтенберга. По его словам, это связано с необходимостью главы ЦБ соблюдать беспристрастность, а прежние связи Столтенберга с Рабочей партией могут повлиять на его деятельность.