Цена на нефть марки Brent превысила $79 за баррель
Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 28 декабря выросла более чем на 0,8% — до $79,22 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Февральский фьючерс марки WTI дорожает на 0,8% до $76,14 за баррель.
27 декабря стоимость февральского фьючерса на нефть Brent превысила $78 за баррель. В последний раз она была на таком уровне 26 ноября.
Рубль падает по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 19:59 мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,32% до 73,75 руб., курс евро растет к рублю на 0,26% до 83,43 руб.
Российский рынок акций демонстрирует рост в ходе торгов 28 декабря. Рублевый индекс растет на 0,99% до 3777,56 п., долларовый индекс РТС растет на 0,55% до 1611,75 п.