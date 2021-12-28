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Цена на нефть марки Brent превысила $79 за баррель

Ведомости

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 28 декабря выросла более чем на 0,8% — до $79,22 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Февральский фьючерс марки WTI дорожает на 0,8% до $76,14 за баррель.

27 декабря стоимость февральского фьючерса на нефть Brent превысила $78 за баррель. В последний раз она была на таком уровне 26 ноября. 

Рубль падает по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 19:59 мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,32% до 73,75 руб., курс евро растет к рублю на 0,26% до 83,43 руб.

Российский рынок акций демонстрирует рост в ходе торгов 28 декабря. Рублевый индекс растет на 0,99% до 3777,56 п., долларовый индекс РТС растет на 0,55% до 1611,75 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных