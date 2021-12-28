Цена на нефть марки Brent превысила $79 за баррель

Рубль падает по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 19:59 мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,32% до 73,75 руб., курс евро растет к рублю на 0,26% до 83,43 руб.