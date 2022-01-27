В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на вторичное жилье
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к правительству с предложением распространить льготные ипотечные кредиты на вторичное жилье. С письмом депутата премьер-министру Михаилу Мишустину ознакомились «Известия».
Инициатива Якубовского касается городов и поселков, в которых не ведется активное строительство жилья. Как считает единорос, для таких населенных пунктов необходимо разработать отдельную льготную ипотечную программу на покупку вторичных квартир. В качестве альтернативного варианта он предлагает распространить на них все имеющиеся адресные льготные программы на вторичное жилье — например, семейную ипотеку, программы для малоимущих, молодых специалистов и врачей.
Сейчас жители населенных пунктов, в которых не строится новое жилье, не могут воспользоваться ипотекой с господдержкой, что ставит их в неравные условия с жителями городов, где есть новостройки, считает Якубовский. При этом льготной сельской ипотекой, которая распространяется на вторичное жилье и обрела популярность в регионах, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 000 человек, отметил парламентарий в своем обращении. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которые приводят «Известия», сегодня девелоперы не строят новое жилье в 812 из 1117 городов страны.
В правительстве подтвердили газете, что получили обращение и направили его в Минфин и Минстрой для проработки. В Минфине сообщили, что пока не получили письмо. По словам представителя Минстроя, инициатива требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания. В ведомстве пояснили, что представят свою позицию по предложенным мерам в установленном порядке, когда она поступит на рассмотрение.
Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко заявил, что к реализации идеи нужно подойти с максимальной осторожностью, определив четкие критерии, при которых льготная ипотека распространятся на вторичное жилье. В противном случае, предупредил он, есть риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости. Первый зампред комитета Владимир Кошелев также предложил запустить бессрочную льготную ипотеку со ставкой не больше 5% для массового жилья в новостройках, чтобы стабилизировать спрос и предложение на рынке в 2022 г.
Программа льготного ипотечного кредитования была запущена в России в апреле 2020 г. Она позволяла получить ссуду со ставкой до 6,5% на покупку жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. В июле прошлого года условия программы ужесточили: размер ссуды был снижен до 3 млн руб. для всех регионов, а предельная ставка — повышена до 7% годовых. Несмотря на это, объем выданных ипотечных ссуд в 2021 г. установил рекорд, увеличившись почти на треть по сравнению с 2020 г.