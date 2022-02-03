ВТБ увеличил срок действия пластиковых дебетовых карт до семи лет

Банкир отметил, что уже четверть пользователей карт банка совершает платежи с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд руб. По его словам, в 2022 г. объем токенизированных платежей по картам ВТБ превысит 1 трлн руб., а доля рay-платежей в общем безналичном обороте вырастет с 30 до 40%.