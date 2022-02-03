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ВТБ увеличил срок действия пластиковых дебетовых карт до семи лет

Ведомости

ВТБ увеличил срок действия пластиковых дебетовых карт с трех до семи лет в рамках реализации своей ESG-стратегии. Об этом рассказал журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников, его слова приводит пресс-служба кредитной организации.

Семилетний период действия установлен для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволит пользоваться картой в течение данного срока без необходимости заменять ее и минимизировать посещение офиса, заявил Печатников. Кроме того, решение позволит сократить эмиссию карт на пластиковом носителе: ожидается, что начиная с 2025 г. потребление пластика сократится на 20 т в год.

Банкир отметил, что уже четверть пользователей карт банка совершает платежи с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд руб. По его словам, в 2022 г. объем токенизированных платежей по картам ВТБ превысит 1 трлн руб., а доля рay-платежей в общем безналичном обороте вырастет с 30 до 40%.

ВТБ также предлагает законодательно наделить банки правом блокировать на срок до 30 дней счета «дропперов» (граждан и компаний, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги), сказал Печатников. Для этого, считают в ВТБ, необходимо разработать единый перечень критериев, по которым кредитные организации смогут останавливать подозрительные транзакции.

Печатников уточнил, что сейчас у банков нет права помешать выводу денег со счета в другой банк, даже если счет «дроппера» уже определен и заблокирован. Это можно сделать только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных