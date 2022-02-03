ВТБ увеличил срок действия пластиковых дебетовых карт до семи лет
Семилетний период действия установлен для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволит пользоваться картой в течение данного срока без необходимости заменять ее и минимизировать посещение офиса, заявил Печатников. Кроме того, решение позволит сократить эмиссию карт на пластиковом носителе: ожидается, что начиная с 2025 г. потребление пластика сократится на 20 т в год.
Банкир отметил, что уже четверть пользователей карт банка совершает платежи с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд руб. По его словам, в 2022 г. объем токенизированных платежей по картам ВТБ превысит 1 трлн руб., а доля рay-платежей в общем безналичном обороте вырастет с 30 до 40%.
ВТБ также предлагает законодательно наделить банки правом блокировать на срок до 30 дней счета «дропперов» (граждан и компаний, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги), сказал Печатников. Для этого, считают в ВТБ, необходимо разработать единый перечень критериев, по которым кредитные организации смогут останавливать подозрительные транзакции.
Печатников уточнил, что сейчас у банков нет права помешать выводу денег со счета в другой банк, даже если счет «дроппера» уже определен и заблокирован. Это можно сделать только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу, добавил он.