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Финансы

Фонд ARK Кэти Вуд продал 4 млн акций Twitter за три дня до публикации отчета

Ведомости

ETF-фонд ARK Investment Management LLC Кэти Вуд 7 февраля продал почти 4 млн акций Twitter на $142 млн, подсчитал Bloomberg на основе данных торгов. 

Это стало максимальным объемом проданных акций Twitter фондом с мая прошлого года. Как отмечает агентство, продажа произошла за три дня до публикации годового отчета Twitter. В четверг, 10 февраля, компания представит финансовые результаты за 2021 г.

ARK продает акции Twitter почти каждую неделю с конца декабря, пишет агентство. В феврале их продажи ускорились. ARK продала более 2 млн акций Twitter 3 февраля и более 700 000 акций 2 февраля.

Продажа происходит на фоне уже опубликованных результатов материнской компании социальной сети Facebook — Meta Platforms Inc. На прошлой неделе ее акции обвалились на 25% после публикации финансовых результатов. Рыночная капитализация 3 февраля снизилась почти на $220 млрд — до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне. Вслед за обвалом акций Meta начали падать котировки и других операторов соцсетей. Так, акции Snap за день подешевели на 19,2%, Pinterest — на 7,5%, Twitter — на 6,7%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных