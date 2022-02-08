Фонд ARK Кэти Вуд продал 4 млн акций Twitter за три дня до публикации отчета
ETF-фонд ARK Investment Management LLC Кэти Вуд 7 февраля продал почти 4 млн акций Twitter на $142 млн, подсчитал Bloomberg на основе данных торгов.
Это стало максимальным объемом проданных акций Twitter фондом с мая прошлого года. Как отмечает агентство, продажа произошла за три дня до публикации годового отчета Twitter. В четверг, 10 февраля, компания представит финансовые результаты за 2021 г.
ARK продает акции Twitter почти каждую неделю с конца декабря, пишет агентство. В феврале их продажи ускорились. ARK продала более 2 млн акций Twitter 3 февраля и более 700 000 акций 2 февраля.
Продажа происходит на фоне уже опубликованных результатов материнской компании социальной сети Facebook — Meta Platforms Inc. На прошлой неделе ее акции обвалились на 25% после публикации финансовых результатов. Рыночная капитализация 3 февраля снизилась почти на $220 млрд — до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне. Вслед за обвалом акций Meta начали падать котировки и других операторов соцсетей. Так, акции Snap за день подешевели на 19,2%, Pinterest — на 7,5%, Twitter — на 6,7%.