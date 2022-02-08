Фонд ARK Кэти Вуд продал 4 млн акций Twitter за три дня до публикации отчета

Продажа происходит на фоне уже опубликованных результатов материнской компании социальной сети Facebook — Meta Platforms Inc. На прошлой неделе ее акции обвалились на 25% после публикации финансовых результатов. Рыночная капитализация 3 февраля снизилась почти на $220 млрд — до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне. Вслед за обвалом акций Meta начали падать котировки и других операторов соцсетей. Так, акции Snap за день подешевели на 19,2%, Pinterest — на 7,5%, Twitter — на 6,7%.