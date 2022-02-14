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Курс рубля укрепился после заявлений Лаврова в ходе встречи с Путиным

Ведомости

Курс рубля по отношению к доллару и евро укрепился на фоне заявлений главы МИДа Сергея Лаврова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Курс российской валюты по отношению к доллару вырос почти на один рубль, частично отыграв падение, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15.58 мск курс доллара по отношению к рублю снизился на 84 коп. до 76,32 руб. Курс евро по отношению к рублю снизился на 1,09 руб. до 86,49 руб.

Российский рынок акций также отыграл падение первой половины дня торгов. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск терял 3,3% (3418 пунктов), его долларовый аналог РТС теряет более 4,6%. По состоянию на 16.18 мск индекс Мосбиржи терял 1,11% (3508 пунктов), долларовый индекс РТС отыграл падение до 1,41% (1448 пунктов).

Сегодня на встрече с Путиным Лавров заявил, что Россия внимательно изучила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности не удовлетворяет Москву, при этом он отметил, что «шанс [договориться] есть всегда».

Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

По словам Лаврова, по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.

Отвечая на вопрос президента о том, есть ли у России шанс договориться с США и НАТО по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность Москвы, Лавров заявил о недопустимости «бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня». «Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — добавил он.

Ранее по теме: Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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