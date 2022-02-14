ЦБ назвал объем продаж ОФЗ и российских акций нерезидентами в январе

9 февраля ЦБ сообщал, что в январе чистый вывоз капитала частным сектором из России вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд. В январе 2021 г. этот показатель находился на уровне $9 млрд. По данным ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 г. достиг исторического максимума — $19 млрд. По сравнению с январем 2021 г. он вырос более чем в два раза, согласно предварительной оценке. Рост этого показателя регулятор объяснил увеличением экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта.