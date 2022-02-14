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Финансы

ЦБ назвал объем продаж ОФЗ и российских акций нерезидентами в январе

Ведомости

В январе текущего года нерезиденты продали российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 126 млрд руб., российских акций – на 111,1 млрд руб., говорится в докладе Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков». 

Индекс Мосбиржи снизился за январь на 6,8%, долларовый индекс РТС – на 10,1%. Курс рубля к доллару США ослаб за месяц на 3,6%, говорится в обзоре. В январе 2022 г. на российский финансовый рынок в наибольшей степени повлияли геополитическая напряженность и переход к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах, считают в ЦБ. Например, рост ожиданий повышения процентных ставок ФРС, повышение базовой процентной ставки Банком Англии и ожидаемое сворачивание монетарных стимулов ЕЦБ.

«Поведение иностранных участников отличается от предыдущих периодов волатильности: в январе основной отток происходил на рынке акций, в то же время снижение портфеля ОФЗ было меньшим по сравнению с началом пандемии в России в марте 2020 г. или после введения санкций в апреле 2018 г.», — говорится в обзоре регулятора.  

Наиболее плохие результаты по итогам января показали акции компаний в секторе информационных технологий: индекс ИТ-компаний на Мосбирже потерял 20,6%. Также в числе аутсайдеров рынка — ритейлеры (-10,8%), девелоперы (-9,7%), банки и финансовые компании (-8,4%). Меньше всего распродажа коснулась нефтяных и газовых компаний: за месяц котировки потеряли 3,1%. 

9 февраля ЦБ сообщал, что в январе чистый вывоз капитала частным сектором из России вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд. В январе 2021 г. этот показатель находился на уровне $9 млрд. По данным ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 г. достиг исторического максимума — $19 млрд. По сравнению с январем 2021 г. он вырос более чем в два раза, согласно предварительной оценке. Рост этого показателя регулятор объяснил увеличением экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных