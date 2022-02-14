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Финансы

Газпромбанк создал инжиниринговый центр для ГЧП-проектов

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Газпромбанк (ГПБ) на базе холдинга «Инфраструктура ГЧП» создал инжиниринговый центр по повышению эффективности проектов, структурируемых с  применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом банк сообщил 14 февраля.

«Инжиниринговый центр станет важным элементом стратегии создания инфраструктурного мегаигрока и, как ожидается, позволит сократить сроки проработки перспективных проектов и увеличить объем проектов для дальнейшего банковского финансирования», – сообщается в релизе. 

Холдинг «Инфраструктура ГЧП» в настоящий момент имеет в портфеле более 15 инфраструктурных проектов с совокупным бюджетом более 500 млрд руб.

Газпромбанк реализует инфраструктурные проекты на более чем 700 млрд. Благодаря механизму ГЧП банк уже реализовал ряд проектов в сфере дорожного строительства, в том числе обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, обход Тольятти, автодорогу Сыктывкар – Нарьян-Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД.

Как отметил первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер, учреждение инжинирингового центра позволит банку осуществлять комплексное сопровождение проектов от идеи до начала строительства. «Газпромбанк продолжает усиливать позиции в сфере инфраструктурного финансирования. Создание инжинирингового центра способствует формированию ресурсов банка для комплексного сопровождения проектов от идеи до начала строительства, расширит географию присутствия, позволит оптимизировать бизнес-процессы», – отметил он.

В свою очередь гендиректор «Инфраструктуры ГЧП» Андрей Лукшин добавил, что в совокупности с уже действующим корпоративным центром значительно усилена экспертиза инфраструктурного холдинга, расширили продуктовую линейку и «возможности по дальнейшему динамичному наращиванию портфеля проектов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных