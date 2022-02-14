Газпромбанк создал инжиниринговый центр для ГЧП-проектов
Газпромбанк (ГПБ) на базе холдинга «Инфраструктура ГЧП» создал инжиниринговый центр по повышению эффективности проектов, структурируемых с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом банк сообщил 14 февраля.
«Инжиниринговый центр станет важным элементом стратегии создания инфраструктурного мегаигрока и, как ожидается, позволит сократить сроки проработки перспективных проектов и увеличить объем проектов для дальнейшего банковского финансирования», – сообщается в релизе.
Холдинг «Инфраструктура ГЧП» в настоящий момент имеет в портфеле более 15 инфраструктурных проектов с совокупным бюджетом более 500 млрд руб.
Газпромбанк реализует инфраструктурные проекты на более чем 700 млрд. Благодаря механизму ГЧП банк уже реализовал ряд проектов в сфере дорожного строительства, в том числе обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, обход Тольятти, автодорогу Сыктывкар – Нарьян-Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД.
Как отметил первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер, учреждение инжинирингового центра позволит банку осуществлять комплексное сопровождение проектов от идеи до начала строительства. «Газпромбанк продолжает усиливать позиции в сфере инфраструктурного финансирования. Создание инжинирингового центра способствует формированию ресурсов банка для комплексного сопровождения проектов от идеи до начала строительства, расширит географию присутствия, позволит оптимизировать бизнес-процессы», – отметил он.
В свою очередь гендиректор «Инфраструктуры ГЧП» Андрей Лукшин добавил, что в совокупности с уже действующим корпоративным центром значительно усилена экспертиза инфраструктурного холдинга, расширили продуктовую линейку и «возможности по дальнейшему динамичному наращиванию портфеля проектов».