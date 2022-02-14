Газпромбанк создал инжиниринговый центр для ГЧП-проектов

Газпромбанк реализует инфраструктурные проекты на более чем 700 млрд. Благодаря механизму ГЧП банк уже реализовал ряд проектов в сфере дорожного строительства, в том числе обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, обход Тольятти, автодорогу Сыктывкар – Нарьян-Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД.