Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%

Российская валюта подешевела по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,91 руб. и на 18:38 по мск составлял 79,21 руб. Евро подорожал более чем на 2,2 руб. и на 18:48 по мск торговался на отметке 89,76 руб. В моменте курсы европейской и американской валют пробивали отметку в 90 руб. и 80 руб. соответственно.