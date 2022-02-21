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Финансы

Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%

Ведомости

Российский фондовый рынок по итогам основных торгов рухнул более чем на 10%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3036 пунктов, что на 10,5% ниже закрытия пятницы, 18 февраля. В моменте индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов, что стало минимальным показателем с ноября 2020 г.

Долларовый индекс РТС за день снизился на 13,21% до 1207 пунктов. В моменте он также опускался ниже 1200 пунктов впервые с ноября 2020 г.

Российская валюта подешевела по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,91 руб. и на 18:38 по мск составлял 79,21 руб. Евро подорожал более чем на 2,2 руб. и на 18:48 по мск торговался на отметке 89,76 руб. В моменте курсы европейской и американской валют пробивали отметку в 90 руб. и 80 руб. соответственно.

Падение российского рынка 21 февраля происходило на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе, а также обсуждения вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в России. Ранее сегодня все члены Совбеза поддержали решение о признании ДНР и ЛНР, президент РФ Владимир Путин в конце совещания заявил, что примет решение сегодня.

Помимо этого, в непризнанных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий. Местные власти говорят об обстрелах и попытках диверсий со стороны республики. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Украинские военные заявляют, что ополченцы Донбасса обстреливают себя сами. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию.

Ранее по теме: Замглавы АП Козак: Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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