Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%
Российский фондовый рынок по итогам основных торгов рухнул более чем на 10%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3036 пунктов, что на 10,5% ниже закрытия пятницы, 18 февраля. В моменте индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов, что стало минимальным показателем с ноября 2020 г.
Долларовый индекс РТС за день снизился на 13,21% до 1207 пунктов. В моменте он также опускался ниже 1200 пунктов впервые с ноября 2020 г.
Российская валюта подешевела по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,91 руб. и на 18:38 по мск составлял 79,21 руб. Евро подорожал более чем на 2,2 руб. и на 18:48 по мск торговался на отметке 89,76 руб. В моменте курсы европейской и американской валют пробивали отметку в 90 руб. и 80 руб. соответственно.
Падение российского рынка 21 февраля происходило на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе, а также обсуждения вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в России. Ранее сегодня все члены Совбеза поддержали решение о признании ДНР и ЛНР, президент РФ Владимир Путин в конце совещания заявил, что примет решение сегодня.
Помимо этого, в непризнанных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий. Местные власти говорят об обстрелах и попытках диверсий со стороны республики. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Украинские военные заявляют, что ополченцы Донбасса обстреливают себя сами. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию.