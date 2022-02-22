ЦБ объявил о мерах поддержки финансового рынка на фоне возросшей волатильности
Центробанк в рамках поддержки финансовой стабильности дал финансовым организациям послабления по переоценке ценных бумаг, сообщает пресс-служба регулятора.
Финансовые организации до 1 октября 2022 г. смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по рыночной стоимости на 18 февраля. Банкам при расчете нормативов разрешено использовать курсы валют на ту же дату, эта мера также будет действовать до 1 октября. Таким образом российские банки смогут до 1 октября не признавать потери из-за обесценивания ценных бумаг, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.
«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, в январе из-за волатильности на финансовых рынках российские банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб. Это выше опубликованного в январе прогноза регулятора (200 млрд руб.). Из этой суммы убытки в 50 млрд руб. отразились на прибыли по бумагам в торговом портфеле, остальные 200 млрд руб. отразились сразу в капитале.
Накануне на российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал со времен присоединения Крыма на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов (минимальное значение с марта 2014-го), а его долларовый аналог РТС — на 13,2% до 1207 пунктов. Сильнее РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.