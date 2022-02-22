ЦБ объявил о мерах поддержки финансового рынка на фоне возросшей волатильности

Финансовые организации до 1 октября 2022 г. смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по рыночной стоимости на 18 февраля. Банкам при расчете нормативов разрешено использовать курсы валют на ту же дату, эта мера также будет действовать до 1 октября. Таким образом российские банки смогут до 1 октября не признавать потери из-за обесценивания ценных бумаг, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.