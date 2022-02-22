Газета
Финансы

ЦБ объявил о мерах поддержки финансового рынка на фоне возросшей волатильности

Ведомости

Центробанк в рамках поддержки финансовой стабильности дал финансовым организациям послабления по переоценке ценных бумаг, сообщает пресс-служба регулятора.

Финансовые организации до 1 октября 2022 г. смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по рыночной стоимости на 18 февраля. Банкам при расчете нормативов разрешено использовать курсы валют на ту же дату, эта мера также будет действовать до 1 октября. Таким образом российские банки смогут до 1 октября не признавать потери из-за обесценивания ценных бумаг, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.

«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, в январе из-за волатильности на финансовых рынках российские банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб. Это выше опубликованного в январе прогноза регулятора (200 млрд руб.). Из этой суммы убытки в 50 млрд руб. отразились на прибыли по бумагам в торговом портфеле, остальные 200 млрд руб. отразились сразу в капитале.

Накануне на российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал со времен присоединения Крыма на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов (минимальное значение с марта 2014-го), а его долларовый аналог РТС — на 13,2% до 1207 пунктов. Сильнее РТС падал сильнее по итогам дня только в октябре 2008 г. – на 13,6%.

Ранее по теме: Обвал фондового рынка России стал сильнейшим со времен Крымской весны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных