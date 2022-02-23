США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций России
США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта 2022 г. Об этом говорится в сообщении минфина США, которое опубликовало список санкций после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
«В рамках сегодняшних действий правление по контролю за иностранными активами (OFAC) также усилило ограничения на операции с суверенным долгом России, еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину», — рассказали в американском минфине.
Изданная министерством директива «распространяет существующие запретительные меры в отношении суверенного долга» на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 г. Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России, говорится в сообщении.
22 февраля президент США Джо Байден анонсировал введение санкций против двух крупных «российских финансовых институтов» – ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк (ПСБ), а также российского суверенного долга и представителей российских «элит», включая их детей.
«ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики», – мотивирует ведомство введение санкций против них, добавляя, что ВЭБ.РФ также обслуживает российский государственный долг, финансирует экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. ПСБ же, отмечает минфин США, – восьмой по величине банк России, который финансирует до 70% ее гособоронзаказа.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.