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Reuters: EC планирует отключить три белорусских банка от SWIFT

Ведомости

Новый пакет европейских санкций против России затронет российских олигархов и политиков и будет направлен на отключение трех банков Белоруссии от межбанковской системы SWIFT. Проект санкций был принят утром во вторник, послы стран Евросоюза обсудят его на встрече 8 марта, сообщили агентству Reuters источники.

«Проект запретит трем белорусским банкам участвовать в банковской системе SWIFT и добавит еще нескольких олигархов и российских депутатов в черный список ЕС», — передает агентство. О каких именно банках идет речь, источники не уточнили.

Кроме того, новые санкции запретят экспортировать в Россию военно-морское оборудование и программное обеспечение из ЕС.

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Также в новом пакете говорится о рекомендациях по мониторингу криптовалют. Мера необходима, чтобы криптовалюты нельзя было использовать с целью обойти санкции. По данным Reuters, дипломаты Евросоюза «пока без каких-либо изменений одобрили» предложенные Еврокомиссией санкции против России и Белоруссии.

Ранее Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель после этого заявил, что рассматривается возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков.

Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.

Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных