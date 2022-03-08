Reuters: EC планирует отключить три белорусских банка от SWIFT

Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.