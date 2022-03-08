Reuters: EC планирует отключить три белорусских банка от SWIFT
Новый пакет европейских санкций против России затронет российских олигархов и политиков и будет направлен на отключение трех банков Белоруссии от межбанковской системы SWIFT. Проект санкций был принят утром во вторник, послы стран Евросоюза обсудят его на встрече 8 марта, сообщили агентству Reuters источники.
«Проект запретит трем белорусским банкам участвовать в банковской системе SWIFT и добавит еще нескольких олигархов и российских депутатов в черный список ЕС», — передает агентство. О каких именно банках идет речь, источники не уточнили.
Кроме того, новые санкции запретят экспортировать в Россию военно-морское оборудование и программное обеспечение из ЕС.
Также в новом пакете говорится о рекомендациях по мониторингу криптовалют. Мера необходима, чтобы криптовалюты нельзя было использовать с целью обойти санкции. По данным Reuters, дипломаты Евросоюза «пока без каких-либо изменений одобрили» предложенные Еврокомиссией санкции против России и Белоруссии.
Ранее Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель после этого заявил, что рассматривается возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков.
Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.
Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.