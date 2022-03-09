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ВТБ запустил вклад в юанях

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ВТБ 9 марта запустил вклад в юанях, его максимальная ставка составит 8% годовых, говорится в сообщении компании. Минимальная сумма для открытия вклада – 100 юаней.

«С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через "ВТБ онлайн" на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней», — сообщили в ВТБ.

Срок вклада под 8% годовых составляет 3-6 месяцев. Владелец депозита может каждый месяц получать доход на счет или выбрать капитализацию процентов на вклад. Клиенты массовой розницы смогут положить деньги под 8% годовых без возможности снять их или пополнить вклад. Клиенты «Привилегий» и «Прайма» смогут снимать деньги и пополнять вклад, а ставка для них составит 7,5% и 8% соответственно.

В банке отметили интерес россиян к валютам помимо доллара и евро. «Многие клиенты в условиях роста курса по долларам и евро начинают интересоваться вложениями в другие валюты, и юань выступает одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств», — добавили в ВТБ.

Ранее банк повысил ставку по вкладу в рублях на полгода до 21%. Ставка по краткосрочному долларовому вкладу составит 8% годовых, в евро – 7%. Такое повышение произошло после резкого роста ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных