ВТБ запустил вклад в юанях

Срок вклада под 8% годовых составляет 3-6 месяцев. Владелец депозита может каждый месяц получать доход на счет или выбрать капитализацию процентов на вклад. Клиенты массовой розницы смогут положить деньги под 8% годовых без возможности снять их или пополнить вклад. Клиенты «Привилегий» и «Прайма» смогут снимать деньги и пополнять вклад, а ставка для них составит 7,5% и 8% соответственно.