S&P понизило кредитный рейтинг Белоруссии до «ССС»

«Сейчас ЕС объявил, что вступят в силу полные запреты, которые, по нашему мнению, могут частично остановить эту торговлю», — считают эксперты агентства. Помимо этого они не исключают введения дополнительных санкций в ближайшие недели. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС будут направлены на отключение трех банков Белоруссии от межбанковской системы SWIFT.