S&P понизило кредитный рейтинг Белоруссии до «ССС»
Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «CCC», краткосрочные рейтинги понижены до «С» с «В», говорится в отчете организации.
«Международные санкции, введенные в отношении Белоруссии, являются жесткими. Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности», — подчеркнуто в обосновании рейтингового действия. В агенстве отметили, что, вероятно, Белоруссия объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев.
В отчете также упомянуты санкции, введенные против республики из-за непризнанных западными странами президентских выборов в августе 2022 г. По мнению экспертов, они сделали Белоруссию «более зависимой от России» и от принимаемых ее руководством решений.
Помимо этого 2 марта 2022 г. ЕС одобрил дополнительный пакет санкций, направленный на ряд секторов белорусской экономики, включая деревообрабатывающую и металлургическую промышленность. Экспорт нефтепродуктов и удобрений уже был ограничен после президентских выборов 2020 г., но тогда, по мнению экспертов, существовали определенные исключения, которые позволяли республике, к примеру, продолжать экспорт удобрений.
«Сейчас ЕС объявил, что вступят в силу полные запреты, которые, по нашему мнению, могут частично остановить эту торговлю», — считают эксперты агентства. Помимо этого они не исключают введения дополнительных санкций в ближайшие недели. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС будут направлены на отключение трех банков Белоруссии от межбанковской системы SWIFT.
2 марта стало известно о новом пакете санкций в отношении 22 представителей силовых структур Белоруссии. В частности, под санкциями оказались помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский и помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов. До этого страны Запада несколько раз вводили санкции против крупных белорусских предприятий, писал «Интерфакс» со ссылкой на журнал ЕС.