Газета
Финансы

S&P понизило кредитный рейтинг Белоруссии до «ССС»

Ведомости

Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «CCC», краткосрочные рейтинги понижены до «С» с «В», говорится в отчете организации. 

«Международные санкции, введенные в отношении Белоруссии, являются жесткими. Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности», — подчеркнуто в обосновании рейтингового действия. В агенстве отметили, что, вероятно, Белоруссия объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев. 

В отчете также упомянуты санкции, введенные против республики из-за непризнанных западными странами президентских выборов в августе 2022 г. По мнению экспертов, они сделали Белоруссию «более зависимой от России» и от принимаемых ее руководством решений. 

Помимо этого 2 марта 2022 г. ЕС одобрил дополнительный пакет санкций, направленный на ряд секторов белорусской экономики, включая деревообрабатывающую и металлургическую промышленность. Экспорт нефтепродуктов и удобрений уже был ограничен после президентских выборов 2020 г., но тогда, по мнению экспертов, существовали определенные исключения, которые позволяли республике, к примеру, продолжать экспорт удобрений.

«Сейчас ЕС объявил, что вступят в силу полные запреты, которые, по нашему мнению, могут частично остановить эту торговлю», — считают эксперты агентства. Помимо этого они не исключают введения дополнительных санкций в ближайшие недели. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции ЕС будут направлены на отключение трех банков Белоруссии от межбанковской системы SWIFT.

2 марта стало известно о новом пакете санкций в отношении 22 представителей силовых структур Белоруссии. В частности, под санкциями оказались помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский и помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов. До этого страны Запада несколько раз вводили санкции против крупных белорусских предприятий, писал «Интерфакс» со ссылкой на журнал ЕС.

Ранее по теме: Reuters: EC планирует отключить три белорусских банка от SWIFT

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных