СПБ-биржа запустит торги 15 марта в 16:00 мск

В пресс-службе СПБ-биржи отметили, что 15 марта не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами на евро, ценными бумагами компаний из СНГ и с листингом на Лондонской фондовой бирже, российских компаний, а также тех, чьи бумаги размещены в США: Yandex, VEON (владеет оператором «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн»), Mobile Telesystems (МТС), Ozon, Cian, Headhunter и Nexters.