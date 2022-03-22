Минфин выплатил купон по евробондам на сумму $65,6 млн

17 марта Минфин сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн. Ранее глава ведомства Антон Силуанов допускал, что выплаты по выпущенным с 2018 г. еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ. Фактическая возможность проведения выплат в валюте зависит от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, отмечал Минфин. Рейтинговое агентство Fith предупредило, что проведение купонных выплат по евробондам в рублях будет считаться дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга.