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Финансы

Минфин выплатил купон по евробондам на сумму $65,6 млн

Ведомости

Минфин произвел выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2029 г. на $65,63 млн, сообщает пресс-служба ведомства. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купона по этому выпуску евробондов в понедельник, 21 марта.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении. Этот выпуск размещался в 2018 г. с использованием инфраструктуры НРД.

17 марта Минфин сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн. Ранее глава ведомства Антон Силуанов допускал, что выплаты по выпущенным с 2018 г. еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ. Фактическая возможность проведения выплат в валюте зависит от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, отмечал Минфин. Рейтинговое агентство Fith предупредило, что проведение купонных выплат по евробондам в рублях будет считаться дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга.

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию, начатую Россией на Украине. Точный объем замороженных активов не раскрывался. По словам Силуанова, речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.

Ранее по теме: Силуанов: Россия подготовит поручение в рублях для погашения внешнего долга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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