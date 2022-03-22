Минфин выплатил купон по евробондам на сумму $65,6 млн
Минфин произвел выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2029 г. на $65,63 млн, сообщает пресс-служба ведомства. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купона по этому выпуску евробондов в понедельник, 21 марта.
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении. Этот выпуск размещался в 2018 г. с использованием инфраструктуры НРД.
17 марта Минфин сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн. Ранее глава ведомства Антон Силуанов допускал, что выплаты по выпущенным с 2018 г. еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ. Фактическая возможность проведения выплат в валюте зависит от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, отмечал Минфин. Рейтинговое агентство Fith предупредило, что проведение купонных выплат по евробондам в рублях будет считаться дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию, начатую Россией на Украине. Точный объем замороженных активов не раскрывался. По словам Силуанова, речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.