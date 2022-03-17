Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн
Министерство финансов России сообщило об исполнении платежного поручения о выплате купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций, которое было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта, сообщила пресс-служба Минфина.
16 марта Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Это был первый платеж по внешнему долгу страны после заморозки части ее резервов. 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.