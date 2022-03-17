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Финансы

Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн

Ведомости

Министерство финансов России сообщило об исполнении платежного поручения о выплате купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций, которое было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта, сообщила пресс-служба Минфина.

16 марта Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Это был первый платеж по внешнему долгу страны после заморозки части ее резервов. 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.

Ранее по теме: Силуанов: возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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