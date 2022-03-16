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Финансы

Силуанов: возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России

Ведомости

У России есть необходимые средства для выполнения обязательств перед внешними кредиторами, однако возможность выплат в иностранной валюте зависит не от нее, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью RT Arabia.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — заявил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Вашингтон должен разъяснить, может ли РФ проводить такие расчеты со своих валютных счетов. У страны есть нужная сумма на валютных счетах, а также возможность платить в рублях.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Это будет первый платеж по внешнему долгу страны после заморозки части ее резервов. 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.

Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц.

Ранее по теме: Силуанов: Россия подготовит поручение в рублях для погашения внешнего долга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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