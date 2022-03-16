Силуанов: возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России
У России есть необходимые средства для выполнения обязательств перед внешними кредиторами, однако возможность выплат в иностранной валюте зависит не от нее, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью RT Arabia.
«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — заявил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Вашингтон должен разъяснить, может ли РФ проводить такие расчеты со своих валютных счетов. У страны есть нужная сумма на валютных счетах, а также возможность платить в рублях.
16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Это будет первый платеж по внешнему долгу страны после заморозки части ее резервов. 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.
Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц.