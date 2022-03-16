Силуанов: возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — заявил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).