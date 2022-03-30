Российские банки планируют запустить аналог Apple Pay и Google Pay с 1 апреля

С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.