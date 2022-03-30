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Российские банки планируют запустить аналог Apple Pay и Google Pay с 1 апреля

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Большинство крупных российских банков с 1 апреля запустит возможность оплаты через СБПэй, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрос кредитных организаций. СБПэй — мобильное приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей Банка России, с помощью которого можно производить оплату по QR-коду, платежной ссылке или на сайте.

Приложение разработано Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором российской платежной системы «Мир». Согласно указанию ЦБ, с 1 апреля участники НСПК обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью СБПэй.

В частности, сделать это планируют Московский кредитный банк (МКБ), «Почта банк», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС банк», «Дом.РФ», Промсвязьбанк и «Абсолют банк». Некоторые участники рынка уже внедрили приложение — в их числе «Русский Стандарт» и Экспобанк.

Как отмечает «РИА Новости», сейчас оплата через СБПэй производится в основном через QR-код, однако разработчики прорабатывают бесконтактную оплату с помощью технологии NFC, чтобы клиенты могли оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу.

С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных