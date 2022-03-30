Российские банки планируют запустить аналог Apple Pay и Google Pay с 1 апреля
Большинство крупных российских банков с 1 апреля запустит возможность оплаты через СБПэй, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрос кредитных организаций. СБПэй — мобильное приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей Банка России, с помощью которого можно производить оплату по QR-коду, платежной ссылке или на сайте.
Приложение разработано Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором российской платежной системы «Мир». Согласно указанию ЦБ, с 1 апреля участники НСПК обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью СБПэй.
Как отмечает «РИА Новости», сейчас оплата через СБПэй производится в основном через QR-код, однако разработчики прорабатывают бесконтактную оплату с помощью технологии NFC, чтобы клиенты могли оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу.
С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.