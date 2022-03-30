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Финансы

РБК: ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют для импортеров

Ведомости

ЦБ рекомендовал банкам изменить подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты для юрлиц, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, разосланное 30 марта. Подлинность документа подтвердили источники в трех банках. Издание направило запрос в Центробанк.

Согласно письму, ЦБ рекомендовал устанавливать курс купли-продажи валюты с максимальным отклонением от биржевого на не более 2 руб. для компаний-импортеров, которые покупают валюту для расчетов по импортным контрактам; для корпоративных клиентов, у которых есть валютные кредиты или еврооблигации, если они покупают валюту для расчетов по ним. Такой же подход рекомендовано использовать для компаний, которые покупают валюту для совершения операций с разрешения правкомиссии.

Для остальных компаний ЦБ рекомендовал увеличить диапазон между ценой покупки и продажи валюты по операциям в долларах, евро и фунтах стерлингов. Для них отклонение от курса биржи должно составлять не меньше 10 руб.

В документе поясняется, что регулятор дал такие рекомендации, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами. В письме не указано, на какой срок вводятся такие рекомендации.

ЦБ разослал рекомендации на фоне резкого снижения курсов доллара и евро на бирже: 30 марта курс доллара опустился ниже 85 руб., курс евро – ниже 95 руб. Утром 28 марта курс доллара на бирже составлял более 93 руб., а курс евро – более 100 руб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных