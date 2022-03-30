РБК: ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют для импортеров
Согласно письму, ЦБ рекомендовал устанавливать курс купли-продажи валюты с максимальным отклонением от биржевого на не более 2 руб. для компаний-импортеров, которые покупают валюту для расчетов по импортным контрактам; для корпоративных клиентов, у которых есть валютные кредиты или еврооблигации, если они покупают валюту для расчетов по ним. Такой же подход рекомендовано использовать для компаний, которые покупают валюту для совершения операций с разрешения правкомиссии.
Для остальных компаний ЦБ рекомендовал увеличить диапазон между ценой покупки и продажи валюты по операциям в долларах, евро и фунтах стерлингов. Для них отклонение от курса биржи должно составлять не меньше 10 руб.
В документе поясняется, что регулятор дал такие рекомендации, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами. В письме не указано, на какой срок вводятся такие рекомендации.
ЦБ разослал рекомендации на фоне резкого снижения курсов доллара и евро на бирже: 30 марта курс доллара опустился ниже 85 руб., курс евро – ниже 95 руб. Утром 28 марта курс доллара на бирже составлял более 93 руб., а курс евро – более 100 руб.