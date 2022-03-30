РБК: ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют для импортеров

Согласно письму, ЦБ рекомендовал устанавливать курс купли-продажи валюты с максимальным отклонением от биржевого на не более 2 руб. для компаний-импортеров, которые покупают валюту для расчетов по импортным контрактам; для корпоративных клиентов, у которых есть валютные кредиты или еврооблигации, если они покупают валюту для расчетов по ним. Такой же подход рекомендовано использовать для компаний, которые покупают валюту для совершения операций с разрешения правкомиссии.