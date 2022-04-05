Банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода Visa и Mastercard
Доля операций по картам «Мир» в марте выросла после ухода из России 10 марта международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщил РБК со ссылкой на представителей банков-эквайеров. Карты иностранных систем продолжают работать в России и не имеют недостатков по сравнению с картами «Мир», отметило издание.
По данным ЦБ, в 2021 г. 25,7% всех операций по банковским картам пришлось на карты «Мир», а доля в выпуске новых карт составила 32,5%.
В «Тинькофф бизнес» (подразделение Тинькофф банка) сообщили, что за месяц с 28 февраля доля платежей по картам «Мир» выросла с 18% до 26%. Показатель начал резко расти после того, как карты Visa и Mastercard перестали работать в Apple Pay и Google, и к 21 марта достиг 33%. Когда же в Apple Pay и Google перестали работать и карты «Мир», доля этой платежной системы снизилась.
В ВТБ рассказали, что доля платежей по картам «Мир» в марте достигала максимума в 28,4%, а среднее значение за февраль составило 18,4%. В абсолютном выражении обороты по картам «Мир» выросли за месяц на 10%. Клиенты банка оплатили по таким картам покупки в магазинах на сумму 83 млрд руб. — на 73% больше в годовом выражении. Член правления ВТБ Святослав Островский отметил, что в результате доля «Мира» в POS-обороте по картам банка выросла за год с 23 до 34%, а в отдельные дни марта достигала 45%. В Альфа-банке отметили, что за год доля карт «Мир» в эквайринге банка выросла с 15% до 18%.
В банке «Русский стандарт» сообщили, что доля карт «Мир» в марте превысила 30% по объему платежей. В марте 2021 г. показатель составил 21%, а в феврале этого года — 25%. Доля платежей по картам «Мир» в МКБ выросла вдвое в годовом выражении, до 27%, а число самих карт — на 70% к прошлому марту и на 40% к февралю этого года. В «Открытии» подтвердили тенденцию к росту оборотов по картам «Мир» и добавили, что доля операций по ним становится превалирующей. По данным Промсвязьбанка, в марте доля платежей по картам «Мир» выросла на 6,3 п. п. в годовом выражении и составила 22%.
Visa и Mastercard ранее объявили о прекращении работы в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.