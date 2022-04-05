Банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода Visa и Mastercard

В банке «Русский стандарт» сообщили, что доля карт «Мир» в марте превысила 30% по объему платежей. В марте 2021 г. показатель составил 21%, а в феврале этого года — 25%. Доля платежей по картам «Мир» в МКБ выросла вдвое в годовом выражении, до 27%, а число самих карт — на 70% к прошлому марту и на 40% к февралю этого года. В «Открытии» подтвердили тенденцию к росту оборотов по картам «Мир» и добавили, что доля операций по ним становится превалирующей. По данным Промсвязьбанка, в марте доля платежей по картам «Мир» выросла на 6,3 п. п. в годовом выражении и составила 22%.