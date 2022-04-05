Коммерческий банк Кыргызстана предложил получить карты Visa Gold в Москве
Коммерческий банк Кыргызстана (КБК) готов выдавать гражданам России работающие за рубежом карты Visa Gold, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на представительство КБК в Москве. Стоимость оформления составляет 17500 руб.
Как пишет издание, россияне, имея при себе паспорт, могут обращаться в представительство банка в Москве. С собой также необходимо иметь (или оформить на месте) нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии.
После этого представительство передает данные в материнский банк — сначала открывается виртуальная карта Visa Gold, в офисе клиенту загружают приложение банка, чтобы он уже мог рассчитываться. Реальный именной пластик доставляется в течение пяти дней. Стоимость услуги составляет 17500 руб. После активации карты указанную сумму необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф», «Киви».
Формально никакие санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета гражданам России, однако всегда есть риск вторичных санкций. Как пояснили юристы, опрошенные «Коммерсантом, схема сопряжена с рисками, как для оформляющих карты граждан, так и для банков. «Открытие счета по доверенности допускается, легализация данной доверенности не требуется, согласно Гаагской конвенции»,— подчеркнул руководитель практики имущественных отношений Amulex Галина Гамбург. Также юристы уточнили, что об открытии счета за рубежом должна быть уведомлена налоговая служба РФ.
Ранее стало известно, что ряд российских туроператоров начали предлагать своим клиентам туры в страны Средней Азии и Закавказья с целью оформления местных банковских карт. По словам собеседников «Ведомостей», такой продукт появился у «Русского экспресса» и «Веди групп». Переговоры с местными партнерами об организации услуги ведет и «Интурист». Они добавляют, что аналогичные запросы от своих клиентов стали получать и другие туроператоры и онлайн-сервисы.
Visa и Mastercard ранее объявили о прекращении работы в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.