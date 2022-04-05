Коммерческий банк Кыргызстана предложил получить карты Visa Gold в Москве

Visa и Mastercard ранее объявили о прекращении работы в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.