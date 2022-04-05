Сбербанк установит минимальную ставку по льготной ипотеке ниже 12%

«Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно», — отмечается в сообщении. По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости.