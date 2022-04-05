Сбербанк установит минимальную ставку по льготной ипотеке ниже 12%
Сбербанк установит ставку по льготной ипотеке ниже ориентира, указанного в постановлении правительства. Минимальная ставка составит 11,7%, говорится в сообщении Сбербанка.
«Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно», — отмечается в сообщении. По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости.
С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. Программа продлится 3 месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
Затем из-за роста инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы скорректировали: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
После начала спецоперации России на Украине и введения санкций курс рубля начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим выросли ставки по кредитам и депозитам.