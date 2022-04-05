Сервис «Яндекс.Инвестиции» прекратит работу из-за санкций против ВТБ

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. США наложили блокирующие санкции на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк, а также запретили американским банкам обслуживать корреспондентские счета Сбербанка. ЕС запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. Также Евросоюз отключил семь российских банков от международной финансовой системы SWIFT.