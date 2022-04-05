Сервис «Яндекс.Инвестиции» прекратит работу из-за санкций против ВТБ
В пресс-службе компании изданию сообщили, что такое решение принято из-за того, что ключевой партнер сервиса — банк ВТБ — попал под блокирующие санкции США, поэтому пользователи не могут полноценно управлять своими активами. В частности, клиенты сервиса больше не могут торговать ценными бумагами иностранных компаний.
Как следует из письма пользователям, закрытие будет поэтапным: 11 апреля сервис отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет, а до 15 апреля пользователи смогут продавать активы и выводить средства.
После того как «Яндекс.Инвестиции» будет закрыт, пользователи смогут продолжить распоряжаться своими активами в приложении «ВТБ Мои инвестиции». Кроме продажи активов или восстановления доступа к счету в ВТБ пользователи могут самостоятельно перевести активы к другому брокеру. Это можно сделать в офисе банка.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. США наложили блокирующие санкции на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк, а также запретили американским банкам обслуживать корреспондентские счета Сбербанка. ЕС запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. Также Евросоюз отключил семь российских банков от международной финансовой системы SWIFT.