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Финансы

Сервис «Яндекс.Инвестиции» прекратит работу из-за санкций против ВТБ

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«Яндекс» решил закрыть сервис «Яндекс.Инвестиции», сообщает vc.ru со ссылкой на разосланное письмо сервиса своим клиентам. 

В пресс-службе компании изданию сообщили, что такое решение принято из-за того, что ключевой партнер сервиса — банк ВТБ — попал под блокирующие санкции США, поэтому пользователи не могут полноценно управлять своими активами. В частности, клиенты сервиса больше не могут торговать ценными бумагами иностранных компаний.

Как следует из письма пользователям, закрытие будет поэтапным: 11 апреля сервис отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет, а до 15 апреля пользователи смогут продавать активы и выводить средства. 

После того как «Яндекс.Инвестиции» будет закрыт, пользователи смогут продолжить распоряжаться своими активами в приложении «ВТБ Мои инвестиции». Кроме продажи активов или восстановления доступа к счету в ВТБ пользователи могут самостоятельно перевести активы к другому брокеру. Это можно сделать в офисе банка.

«Яндекс.Инвестиции» — информационный сервис, с помощью которого пользователь мог заключить договор о брокерском и депозитарном обслуживании с банком ВТБ. «Яндекс» добавил финансовый сервис в партнерстве с платформой «ВТБ Капитал инвестиции» в 2020 г.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. США наложили блокирующие санкции на ВТБ, СовкомбанкНовикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк, а также запретили американским банкам обслуживать корреспондентские счета Сбербанка. ЕС запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. Также Евросоюз отключил семь российских банков от международной финансовой системы SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных