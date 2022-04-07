TCS Group передаст контроль над «Тинькофф банком» топ-менеджменту
«Совет Директоров TCSGH передает акционерный контроль от кипрского совета директоров опытной команде российских управленцев «Тинькофф». Мы ставим интересы клиентов превыше всего и уверены, что такое решение позволит «Тинькофф» продолжить стратегическое укрепление своих позиций на рынке, несмотря на внешние вызовы, с которыми сегодня сталкивается банковская отрасль», — приводятся в сообщении слова основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова.
Выделение бизнеса «упрощает процесс передачи управленческой команде банка, состоящей из российских резидентов, всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы российского системно-значимого «Тинькофф Банка» и связанных и/или аффилированных с ним компаний, включая «ТКС», «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл».
Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров в апреле 2020 г. Тогда же он передал свои права владения в TCS Group семейному трасту, а в начале 2021 г. утратил контроль над банком. Его доля сократилась с 84% до 35%. 58% акций компании находились в свободном обращении, еще 6,5% принадлежало топ-менеджменту.
После начала военной спецоперации на Украине Тиньков попал под персональные санкции Великобритании. После этого соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). В банке добавили, что ОАЭ — дружественная России страна, которая «становится комфортной территорией для работы международного бизнеса».