TCS Group передаст контроль над «Тинькофф банком» топ-менеджменту

Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров в апреле 2020 г. Тогда же он передал свои права владения в TCS Group семейному трасту, а в начале 2021 г. утратил контроль над банком. Его доля сократилась с 84% до 35%. 58% акций компании находились в свободном обращении, еще 6,5% принадлежало топ-менеджменту.