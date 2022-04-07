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TCS Group передаст контроль над «Тинькофф банком» топ-менеджменту

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Кипрская TCS Group, владеющая «Тинькофф банком», передаст 100% акций банка его топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком. Об этом говорится в сообщении TCS Group. 

«Совет Директоров TCSGH передает акционерный контроль от кипрского совета директоров опытной команде российских управленцев «Тинькофф». Мы ставим интересы клиентов превыше всего и уверены, что такое решение позволит «Тинькофф» продолжить стратегическое укрепление своих позиций на рынке, несмотря на внешние вызовы, с которыми сегодня сталкивается банковская отрасль», — приводятся в сообщении слова основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. 

Выделение бизнеса «упрощает процесс передачи управленческой команде банка, состоящей из российских резидентов, всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы российского системно-значимого «Тинькофф Банка» и связанных и/или аффилированных с ним компаний, включая «ТКС», «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл». 

Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров в апреле 2020 г. Тогда же он передал свои права владения в TCS Group семейному трасту, а в начале 2021 г. утратил контроль над банком. Его доля сократилась с 84% до 35%. 58% акций компании находились в свободном обращении, еще 6,5% принадлежало топ-менеджменту. 

После начала военной спецоперации на Украине Тиньков попал под персональные санкции Великобритании. После этого соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). В банке добавили, что ОАЭ — дружественная России страна, которая «становится комфортной территорией для работы международного бизнеса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных