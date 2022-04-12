Гознак допустил задержку выхода новой банкноты в 100 рублей
Планы выпустить в обращение новую банкноту номиналом 100 руб. сохраняются, однако сроки ее выхода могут сместиться, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — заявил Трачук.
Ранее ЦБ сообщил, что новые 100-рублевые банкноты поступят в обращение в 2022 г. Регулятор утвердил их эскиз в марте прошлого года. На купюре будут изображены символы Москвы — Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и прочие. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.
По плану регулятора, в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть новых банкнот с современным дизайном. В частности, на новой купюре номиналом в 5000 руб., которую планируют выпустить в 2023 г., вид Хабаровска заменят на Екатеринбург. Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно: в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.