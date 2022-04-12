Гознак допустил задержку выхода новой банкноты в 100 рублей

По плану регулятора, в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть новых банкнот с современным дизайном. В частности, на новой купюре номиналом в 5000 руб., которую планируют выпустить в 2023 г., вид Хабаровска заменят на Екатеринбург. Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно: в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.