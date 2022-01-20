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ЦБ анонсировал скорое появление новых банкнот в 100 рублей

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Банкнота номиналом в 100 руб. нового образца может быть представлена через несколько недель, заявил заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев во время встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры ЦБ НИУ ВШЭ.

«Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее ЦБ сообщил, что новые 100-рублевые банкноты поступят в обращение в 2022 г. Регулятор утвердил их эскиз в марте прошлого года. На купюре будут изображены символы Москвы — Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах прочие. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.

В начале весны ЦБ объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на новой банкноте номиналом в 5000 руб., которую планируют выпустить в 2023 г., вид Хабаровска заменят на Екатеринбург.

Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Так, в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.

Ранее по теме: ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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