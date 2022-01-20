ЦБ анонсировал скорое появление новых банкнот в 100 рублей

В начале весны ЦБ объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на новой банкноте номиналом в 5000 руб., которую планируют выпустить в 2023 г., вид Хабаровска заменят на Екатеринбург.