ЦБ анонсировал скорое появление новых банкнот в 100 рублей
Банкнота номиналом в 100 руб. нового образца может быть представлена через несколько недель, заявил заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев во время встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры ЦБ НИУ ВШЭ.
«Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее ЦБ сообщил, что новые 100-рублевые банкноты поступят в обращение в 2022 г. Регулятор утвердил их эскиз в марте прошлого года. На купюре будут изображены символы Москвы — Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах прочие. На оборотной стороне появятся другие достопримечательности Центрального федерального округа России.
В начале весны ЦБ объявил, что в 2021–2025 гг. будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. В частности, на новой банкноте номиналом в 5000 руб., которую планируют выпустить в 2023 г., вид Хабаровска заменят на Екатеринбург.
Предполагается, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Так, в 2023 г. появятся обновленные купюры в 1000 и 5000 руб., в 2024 г. — в 500 руб., в 2025 г. — в 10 и 50 руб.