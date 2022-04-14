ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 16,9%
ВТБ с 14 апреля снизил минимальную ставку по ипотеке на 5,5 п. п. до 16,9% годовых на первичное и вторичное жилье, сообщила пресс-служба банка. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке составляла 22,4% для новостроек и вторичного жилья.
«Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 17,2%», — говорится в сообщении. Клиенты, которым одобрили заявки на ипотеку по более высоким ставкам, могут переоформить их на новых условиях.
Зампредседателя правления банка Анатолий Печатников отметил, что ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. ЦБ анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что приведет к постепенной нормализации цен на рынке ипотеки, сказал он.
ВТБ с 7 апреля выдал в рамках льготной ипотеки более 150 кредитов более чем на 850 млн руб. Ставка по льготной программе ипотеки составляет 11,7%, если клиент использует сервис безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки. Ставка «семейной ипотеки» в ВТБ составляет 5,7% (на Дальнем Востоке – 4,7%), по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,7% с учетом дисконта. По итогам I квартала 2022 г. ВТБ выдал около 66 000 ипотечных кредитов на 272 млрд руб. – на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили в регуляторе. После снижения ключевой ставки Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам на 2 п. п.: минимальная ставка составит 19,9%.