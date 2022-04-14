ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 16,9%

ВТБ с 7 апреля выдал в рамках льготной ипотеки более 150 кредитов более чем на 850 млн руб. Ставка по льготной программе ипотеки составляет 11,7%, если клиент использует сервис безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки. Ставка «семейной ипотеки» в ВТБ составляет 5,7% (на Дальнем Востоке – 4,7%), по «Дальневосточной ипотеке» — от 1,7% с учетом дисконта. По итогам I квартала 2022 г. ВТБ выдал около 66 000 ипотечных кредитов на 272 млрд руб. – на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.