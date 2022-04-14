ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 16,6%

ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля. С 11 апреля ставка была понижена до 17% годовых. Решение отражает «изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», заявили в пресс-службе регулятора. Сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, годовая инфляция, хотя и продолжит возрастать в силу эффекта базы, за последнюю неделю существенно замедлилась, в том числе благодаря укреплению рубля, пояснили в ЦБ.