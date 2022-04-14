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Финансы

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 16,6%

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За первую декаду апреля средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась до 16,58%, следует из материалов ЦБ. 

По данным регулятора, в первой декаде марта средняя максимальная ставка достигла рекордного значения за все время ведения статистики (со второй декады июля 2009 г.) — 20,51%. За вторую декаду марта этот показатель снизился до 19,81%, в следующие 10 дней — до 18,58%.

На пиковой отметке в 15,63% ставка находилась в конце декабря 2014 г. - после повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. Сейчас в первую десятку по объемам рублевых депозитов физлиц входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», МКБ и Совкомбанк.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для участников российского рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 п. п.

ЦБ 28 февраля внепланово повысил значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне западных санкций и снижения курса рубля. С 11 апреля ставка была понижена до 17% годовых. Решение отражает «изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», заявили в пресс-службе регулятора. Сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, годовая инфляция, хотя и продолжит возрастать в силу эффекта базы, за последнюю неделю существенно замедлилась, в том числе благодаря укреплению рубля, пояснили в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных