Приложение попавшего под санкции Альфа-банка удалили из App Store
Мобильное приложение российского Альфа-банка пропало из магазина App Store. Теперь его нельзя скачать или обновить. Ранее установленное приложение по-прежнему работает. В магазине Google Play оно пока доступно.
В пресс-службе Альфа-банка подтвердили, что приложение было удалено из магазина Apple. «Мы туда еще вернемся! Надеемся, очень скоро», — заявили в банке. Там заверили, что если у пользователей установлена последняя версия, то она продолжит работать «быстро и надежно». В качестве альтернативы клиентам рекомендуют пользоваться интернет-банком «Альфа-онлайн», который доступен с компьютера и телефона.
Зарубежные платформы стали удалять приложения российских банков после введения санкций против банковского сектора РФ. Ранее из App Store и Google Play убрали приложение Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка. Все они ранее попали под блокирующие санкции США в связи с военной операцией на Украине. Альфа-банк вместе со Сбербанком попали под ограничения в начале апреля, остальные банки — в конце февраля.
С февраля в отношении Альфа-банка действовали более мягкие санкции, которые лишь ограничивали его доступ к займам — американским структурам было запрещено предоставлять ему финансирование более чем на 14 дней. Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США.