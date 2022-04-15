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Финансы

Приложение попавшего под санкции Альфа-банка удалили из App Store

Ведомости

Мобильное приложение российского Альфа-банка пропало из магазина App Store. Теперь его нельзя скачать или обновить. Ранее установленное приложение по-прежнему работает. В магазине Google Play оно пока доступно. 

В пресс-службе Альфа-банка подтвердили, что приложение было удалено из магазина Apple. «Мы туда еще вернемся! Надеемся, очень скоро», — заявили в банке. Там заверили, что если у пользователей установлена последняя версия, то она продолжит работать «быстро и надежно». В качестве альтернативы клиентам рекомендуют пользоваться интернет-банком «Альфа-онлайн», который доступен с компьютера и телефона.

Зарубежные платформы стали удалять приложения российских банков после введения санкций против банковского сектора РФ. Ранее из App Store и Google Play убрали приложение Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка. Все они ранее попали под блокирующие санкции США в связи с военной операцией на Украине. Альфа-банк вместе со Сбербанком попали под ограничения в начале апреля, остальные банки — в конце февраля.

С февраля в отношении Альфа-банка действовали более мягкие санкции, которые лишь ограничивали его доступ к займам — американским структурам было запрещено предоставлять ему финансирование более чем на 14 дней. Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных