Приложение попавшего под санкции Альфа-банка удалили из App Store

В пресс-службе Альфа-банка подтвердили, что приложение было удалено из магазина Apple. «Мы туда еще вернемся! Надеемся, очень скоро», — заявили в банке. Там заверили, что если у пользователей установлена последняя версия, то она продолжит работать «быстро и надежно». В качестве альтернативы клиентам рекомендуют пользоваться интернет-банком «Альфа-онлайн», который доступен с компьютера и телефона.