Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
Рубль укрепляется по отношению к доллару уже пять торговых дней подряд, евро также держится тренда на удешевление, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился более чем на 2,5 руб. — до 73,8 руб. по состоянию на 17:19 по мск, свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар побил рекорд своего минимального значения с 21 марта 2022 года — тогда американская валюта торговалась на уровне 74 руб. за $1. Курс евро также просел по отношению к рублю на 2 руб. По состоянию на 16:28 курс евро составил 79,8 руб.
Укрепление рубля продолжается на вполне конкретных экономических основаниях, объясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Во-первых, обязательная продажа 80% внешней выручки обеспечивает валютный рынок избыточным предложением на фоне низкого спроса со стороны частных лиц и импортеров. К тому же, для покупки иностранных активов российские корпорации не экспортируют капитал. Во-вторых, импортеры могут быть заинтересованы в покупке юаня больше, чем европейской и американской валют, торговля в которых по большому счету заблокирована, продолжает Кочетков. В-третьих, на текущий момент отсутствует формирование валютных резервов в евро, долларах, фунтах и японских иенах, эти валюты не покупаются и для пополнения ФНБ. Наконец, валютные операции нерезидентов заблокированы, и ситуация, скорее всего, не изменится, пока не разморозят валютные резервы ЦБ РФ, объясняет он. Как следствие, положительный торговый баланс позволяет рублю демонстрировать свою реальную экономическую сущность.
Однако, замечает Кочетков, слишком крепкий рубль в диапазоне 60-65 вряд ли устроит ЦБ и Минфин, поэтому принятия новых мер ослабления валютного контроля исключать нельзя. Если бы не текущий геополитический кризис и покупки в валютные резервы и ФНБ, доллар мог бы торговаться на уровне 55-60 рублей, заключает он.
Российский рынок акций в то же время снижается. Индекс Мосбиржи на 17:56 по мск снизился на 2,63% — до 2269 пунктов, долларовый индекс РТС прибавил 0,89% и вырос до 968 пунктов.
Снижение российского рынка акций во многом обусловлено сложными условиями, с которыми столкнулись российские компании, говорит Кочетков. «Яндекс» объявил о приостановке инвестиционных программ, дабы сосредоточиться на получении прибыли, а не на бурном росте. Компании одна за другой приостанавливают публикацию финансовой отчетности и отказываются от выплаты дивидендов. Соответственно, отсутствие четкого понимания «куда идет» рынок заставляет локальных инвесторов проявлять осторожность. Текущих значений индекса Мосбиржи явно недостаточно, чтобы жадность возобладала над страхом, считает Кочетков. На отечественные акции давит и крепкий рубль: многие продолжают считать, что это — негативный фактор для будущей прибыли экспортеров.