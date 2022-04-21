Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

Укрепление рубля продолжается на вполне конкретных экономических основаниях, объясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Во-первых, обязательная продажа 80% внешней выручки обеспечивает валютный рынок избыточным предложением на фоне низкого спроса со стороны частных лиц и импортеров. К тому же, для покупки иностранных активов российские корпорации не экспортируют капитал. Во-вторых, импортеры могут быть заинтересованы в покупке юаня больше, чем европейской и американской валют, торговля в которых по большому счету заблокирована, продолжает Кочетков. В-третьих, на текущий момент отсутствует формирование валютных резервов в евро, долларах, фунтах и японских иенах, эти валюты не покупаются и для пополнения ФНБ. Наконец, валютные операции нерезидентов заблокированы, и ситуация, скорее всего, не изменится, пока не разморозят валютные резервы ЦБ РФ, объясняет он. Как следствие, положительный торговый баланс позволяет рублю демонстрировать свою реальную экономическую сущность.